ADATA представляет SSD-накопитель IUSP33F PCIe BGA

7 сентября 2018, 11:15

ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM и флэш-накопителей NAND, представляет SSD-накопитель с интерфейсом PCIe в корпусе BGA (ball grid array) - ADATA IUSP33F.

Данный накопитель на 80% меньше аналогов формата M.2 2242. В сочетании с интерфейсом PCIe Gen3x2 и памятью 3D Flash модель IUSP33F является идеальным решением для планшетов, ноутбуков, мини-ПК, тонких клиентов и носимой электроники.



С развитием 3D флэш-памяти и совершенствованием производства SSD-накопители становятся все легче и компактнее, и модель IUSP33F венчает этот прогресс. Размер корпуса BGA 11.5 x 13 мм и флэш-память NAND обеспечивают ей форм-фактор, сравнимый с eMMC. Низкий профиль позволяет использовать ее там, где размеры конечного устройства являются критическими.



Несмотря на миниатюрность модель IUSP33F не уступает габаритным аналогам в скорости. Она оснащена интерфейсом PCIe Gen3x2, отвечающим стандарту NVMe 1.3. Скорости чтения и записи достигают 1195МБ/с и 940МБ/с, а скорости случайного доступа в чтении и записи составляют 140 000 и 114 000 операций ввода-вывода в секунду. Накопитель также поддерживает буфер памяти хоста, обеспечивая стабильно высокую производительность без использования DRAM за счет применения памяти хоста для управления данными при уменьшенном энергопотреблении. Кроме того, в модели IUSP33F применяется 3D флэш-память объемом с 128ГБ и 256ГБ.



Модель IUSP33F поддерживает технологии LDPC и SRAM для устранения широкого спектра ошибок, что позволяет повысить надежность передачи данных и увеличить срок службы. Технология E2E Data Protection защищает от повреждений, сокращая время простоя и уменьшая расходы на обслуживание.



Все компоненты модели IUSP33F прошли тщательное тестирование на функционирование и надежность, гарантируя потребителям качественный продукт с высокой производительностью и надежностью.