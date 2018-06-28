ADATA представляет серию SSD-накопителей корпоративного уровня SR2000

28 июня 2018, 12:15

ADATA представляет новую серию SSD-накопителей корпоративного уровня SR2000, которая включает модели SR2000SP U.2 PCIe и SR2000CP PCIe HHHL AIC.

Новинки построены на памяти 3D eTLC NAND и отличаются высокими скоростями передачи данных, большим объемом и высокой надежностью. В комплекте идет программное обеспечение, позволяющее IT-менеджерам компаний гибко настраивать параметры резервной области накопителя.

Модель ADATA SR2000SP U.2 (2.5”) основана на памяти 3D TLC NAND и обеспечивает высокую производительность: скорость случайного чтения и записи достигает 830 000 и 140 000 операций ввода-вывода в секунду, а скорость последовательного чтения и записи - 3500 МБ/с. Накопители отличаются высокой экономичностью и отвечают жестким требованиям по надежности, удобству и производительности. Модель SR2000SP доступна объемом до 11ТБ, позволяя работать с большими объемами данных в корпоративных серверах и датацентрах в контексте гипермасштабируемых вычислений и анализа больших данных. Модель SR2000SP идет в комплекте с программным обеспечением, которое позволяет IT-менеджерам гибко настраивать параметры резервной области. Накопители также поддерживают горячую замену и команду TRIM в Windows. Накопители специально предназначены для корпоративной среды и проходят жесткие испытания на надежность работы, обеспечивая потребителям отличное соотношение цены и производительности.

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Модель ADATA SR2000CP PCIe HHHL AIC также построена на памяти 3D eTLC NAND, имеет объем до 11ТБ, идет в комплекте с программным обеспечением для настройки резервной области и поддерживает команду TRIM. Она показывает высокие скорости последовательного чтения и записи – до 6000 и 3800 МБ/с, а скорости произвольного чтения и записи составляют 1 млн и 150 000 операций ввода-вывода в секунду. С поддержкой технологии LDPC ECC и буфера DRAM SSD-накопители ADATA обеспечат высокую производительность и надежность, которые требуются в корпоративном секторе.

SSD-накопители ADATA серии SR2000 поддерживают различные технологии защиты, включая защиту от отказа системы электропитания, AES 256-битное шифрование, защиту маршрута передачи данных, поддержку S.M.A.R.T, а также защиту от ударов и вибраций.