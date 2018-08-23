ADATA представляет новую линейку мобильных аксессуаров

23 августа 2018, 12:15

ADATA официально представляет ассортимент новых мобильных аксессуаров, предназначенных для тех, кто ведет активный мобильный образ жизни, в том числе кабели Lightning 2-в-1 и 3-в-1, адаптер USB-C на Micro USB, концентратор USB-C на USB-A и множество других кабелей для зарядки и передачи данных.



Кабель ADATA 3-в-1 Lightning с сертификатом MFi создан для тех, кто использует множество устройств одновременно. Кабель оснащен сразу тремя разъемами Lightning, Micro USB и USB-C для беспроблемной зарядки и синхронизации устройств Apple, и гаджетов на Android с портами Micro USB и USB-C.



Кабель обеспечивает быструю и эффективную зарядку до 2.4A и покрыт прочным плетеным нейлоновым рукавом, защищающий кабель от запутывания и деформации.



В сочетании с многослойным защитным покрытием и кабель усилен луженым медным кабелем 22AWG с антиокислительными свойствами, ADATA 3-в-1 обеспечивает эффективную зарядку, надежную прочность и предотвращает заряжаемое устройство от электромагнитных помех.



Кабель ADATA 2-в-1 обладает такими же эффективными функциями зарядки, долговечности и защитой от электромагнитных помех, что и предыдущая модель ADATA 3-в-1. Он оснащен взаимозаменяемыми разъемами Lightning и Micro USB с удлиненным кабелем длиной 2 метра, который позволяет обеспечить большую гибкость в помещениях с труднодоступными розетками.



Также предлагается использовать кабели USB 2.0 / 2-в-1 USB-C / Micro USB 3.1 ADATA 2-в-1, которые также обладают взаимозаменяемыми разъемами, устраняющие необходимость переноса двух кабелей для зарядки и синхронизации нескольких Android-смартфонов и других типов устройств в дороге.



Адаптер ADATA USB-C на Micro USB 2.0 — это компактное и удобное решение для работы дома или в офисе. Если пользователь обладает ноутбуком с портом USB-C, смартфоном, внешним аккумулятором с разъемом USB-C могут с легкостью подключать свои устройства через Micro USB.



Другим удобным решением, которое особенно оценят владельцы ноутбуков с одним портом USB-C, является хаб ADATA USB-C на USB-A 3.1. Данный хаб со встроенным USB Power Delivery может поддерживать питание ноутбуков при одновременном подключении и зарядке нескольких устройств через три порта USB-A.



Кабель ADATA USB-C на USB-C 3.1 позволяет владельцам пользоваться всеми преимуществами USB-C. В кабель вмонтирован специальный чип, который повышает мощность передачи до 60 Вт и поддерживает скорости USB 3.1 Gen.1 для быстрой зарядки и обеспечивает достаточную пропускную способность для воспроизведения видео высокой четкости. Он способен передавать большие файлы между устройствами со скоростью до 5 Гбит/с.

В новую линейку ADATA входят и три двухметровых кабеля для подзарядки и синхронизации, которые обеспечивают повышенное удобство использования и гибкость в помещениях, где разъемы питания неудобно расположены или труднодоступны. Они включают в себя кабель Lightning ADATA (2м), кабель Micro USB (2м) и кабель USB-C на USB-A 2.0 (2м).