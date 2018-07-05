ADATA и GCP: начало партнерства

5 июля 2018, 9:45

ADATA Technology и компания Golden Collection Publishing («Голден Коллекшн») объявили о начале сотрудничества.Сегодня ассортимент продукции компании ADATA предлагает комплексные решения памяти, включая DRAM-модули, USB флэш-накопители, карты памяти, твердотельные диски. А также компания является крупным поставщиком светодиодных ламп, мобильных и игровых аксессуаров. Компания ADATA осознает, что профессионализм и новаторство повышают ее конкурентоспособность и рейтинг ее продуктов и услуг на рынке. Строгие нормы производства ADATA соответствуют высочайшим стандартам и применяются к проектированию устройств, закупке исходных материалов, производственному процессу, контролю качества и тестированию.Партнерство позволит украинцам ближе познакомиться с широким ассортиментом продукции ADATA, новыми разработками компании, оценить уникальный дизайн и высокое качество.В 2010 году компания ADATA начала процесс модернизации бренда, использовав "колибри" в качестве корпоративного знака и дополнительного символа корпоративной культуры ADATA для эффективного повышения конкурентоспособности на международном рынке. Подобно энергии и быстроте колибри, ADATA удовлетворяет новые требования покупателей с такой же быстротой и гибкостью.Бренд Xtreme Performance Gear (XPG) был основан компанией ADATA и предназначен для выпуска высокопроизводительных продуктов для геймеров, профессионалов киберспорта и любителей техники. Каждый продукт бренда XPG проходит строгое тестирование по методу ADATA A+. Это дает возможность определить, что продукты соответствуют высочайшим стандартам, отличаются превосходной устойчивостью и сверхвысокой производительностью.Golden Collection Publishing предоставит полноценную PR-поддержку с функциями пресс-офиса, обеспечит взаимодействие со СМИ, организацию мероприятий, сопровождение маркетинговых проектов, возможность тестирования продукции блогерами и журналистами.