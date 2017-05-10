Ritmix представляет новую линейку высококачественных дата-кабелей

10 мая 2017, 13:15

Компания Ritmix объявляет о расширении ассортимента аксессуаров и представляет новую линейку дата-кабелей, предназначенных для зарядки и передачи данных.

В новой линейке – 15 моделей из различных материалов, с коннекторами разного типа и разной длинной (100, 150 и 200 см).



Кабели из линейки RCC выполнены из высококачественных материалов, они отличаются безупречным исполнением. Все модели поддерживают протокол USB 2.0 и имеют высокую скорость передачи данных.



Оплётка кабелей у разных моделей различается, она сделана из экокожи, ткани и нейлона. Различается и дизайн кабелей – имеются артикулы с цветным покрытием и с разной текстурой (например, повышающие заметность кабеля).



В качестве базового коннектора используется обычный «компьютерный» штекер USB. На другом конце может быть USB-Apple 8pin lightning, micro-USB или USB Type-C (RCC-130, RCC-330). Отдельно стоит упомянуть модель RCC-200, коннекторы которой снабжены защитными колпачками.



Новые кабели Ritmix обеспечат простое удобное подключение ваших устройств. Кабель RCC – это уверенная зарядка гаджетов и надёжный обмен данными. В продаже новинки появятся сразу после вторых майских праздников.

