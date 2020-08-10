Новые USB-хабы RITMIX уже в продаже

10 августа 2020, 9:45

Линейка USB разветвителей пополнилась новыми моделями: RITMIX CR-4313, RITMIX CR-4315, RITMIX CR-4404, RITMIX CR-4406.

Все модели представляют собой элегантную миниатюрную металлическую коробочку с различными вариантами подключения. У RITMIX CR-4404 четыре разъема для Full Speed USB 3.0, модель CR-4406 имеет три разъема USB 2.0 High Speed и один USB 3.0 Full Speed.

CR-4313 и CR-4315 обладают разъемом для чтения карт micro SD/TF, имеют по два разъема USB 2.0 High Speed и один для USB 3.0 Full Speed, отличие между ними заключатся в способе подключения к устройству – у RITMIX CR-4313 подключение происходит с помощью USB Type-C, а у RITMIX CR-4315 с помощью порта USB-A.

Скорость передачи данных у всех моделей достигает 480 Мбит/с, так же все хабы обладают функцией Plug-n-Play (не требуют дополнительных драйверов) и совместимы с такими операционными системами как Android, Win7/Win8/Win10; Mac OS 10.1.2+.