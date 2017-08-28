Новая линейка USB-хабов от Ritmix

Ritmix предлагает как компактные и доступные по цене универсальные разветвители USB 2.0, со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с, так и скоростные хабы USB 3.0 – c поддержкой обмена данными до 5 Гбит /сек (зависит от возможностей подключаемых устройств и свойств материнского USB порта), например, модель Ritmix CR-3400.
Все хабы Ritmix не требуют установки дополнительных драйверов, автоматически определяясь операционной системой Вашего компьютера. Можно подобрать модель под Ваш вкус и потребность:
— на длинном шнуре для подключения к системному блоку, стоящему под столом:
стильный алюминиевый нескользящий CR-2400
оригинальный, с удобным разветвителем-«тюльпаном» CR-2405
— с коротким встроенным шнуром (поставляются в классическом черном и в стильном белом цветах):
компактные CR-2402
стильные с зеркальной поверхностью CR-2406
А для современных ультра-тонких алюминиевых нетбуков отлично подойдет алюминиевый хаб в тонком узком корпусе CR-2407, который удобно взять с собой и на деловую встречу или презентацию, и в командировку — его USB-кабель для подключения к компьютеру съёмный для максимальной компактности.
Все модели изготовлены с использованием качественных материалов, со строжайшим контролем производства на всех этапах. Мы, команда RITMIX, уверены – обновленная линейка USB хабов RITMIX придётся по вкусу многим нашим покупателям в начале нового учебного года для школьников и студентов, и для бизнеса в «высокий сезон» деловых встреч и переговоров.
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