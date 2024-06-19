Новые сетевые фильтры Ritmix

19 июня 2024, 16:32

Ritmix представила целую серию сетевых фильтров, которые объединяют в себе функции зарядных устройств, удлинителей и разветвителей.Все модели рассчитаны на энергопотребление до 4000Вт (до 16 А), этого хватит во всех случаях обычного подключения приборов, когда одновременно не работают несколько электрочайников, утюгов и микроволновок. Штатный питающий кабель в моделях с встроенным кабелем удлинителя имеет три полноценных жилы из меди высокой степени очистки сечением в полтора «квадрата» каждая (для честных 16А и заземления), длину два метра от корпуса до розетки. Разъемы гальванически никелированы – это обеспечивает их прочность и долговечность при ежедневном использовании. Также все разъёмы евророзеток закрываются защитными шторками для безопасности детей и животных. Корпуса изготовлены из негорючего поликарбоната, конструкция каждой модели предусматривает защиту от перегрузки и короткого замыкания. Варианты внешней отделки традиционны — это черный либо белый цвет.Модель RM-292C — это оригинальное модульное решение. В базовой конфигурации «башни» 9 евророзеток, два порта USB A и один USB Type-C, кнопка питания со светодиодным индикатором. Благодаря функции Smart IC сетевой фильтр автоматически распознает подключенное через USB устройство и подает оптимальный ток питания. Порты USB A обеспечивают до 5 В / 2,4 А, порт Type-С поддерживает до 20 В / 3 А, в т.ч. режим быстрой зарядки. При необходимости верхнюю часть фильтра можно снять, она представляет собой разветвитель на 5 евророзеток, и еще 5 выходов евророзеток имеются в нижней части фильтра со встроенным кабелем удлинителя длиной 2м. Эта модель полностью закрывает потребности в электрификации рабочего места, например офисного или домашнего стола, для любого набора ваших устройств и удобного их размещения.

Модель RM-2124 тоже в форм-факторе «башни», розеток здесь целая дюжина, а портов USB A — четыре штуки, соответственно, суммарное число подключенных устройств может достигать 16.

В модели RM-2123C выходов евророзеток 12, а USB-портов 5, три из них обычные USB типа А и два порта Type-С. У этой модели две кнопки питания, розетки можно отключать блоками, а не все сразу.Модель RM-242C —компактный «кубик» с кабелем удлинителя 2м, четырьмя евророзетками, двумя портами USB A и одним USB Type-C на верхней панели. Там же расположена и кнопка питания.

Есть в новой линейке Ritmix и «кубик» со встроенной вилкой питания, модель RM-043. Имеет 4 выхода евророзеток и три USB порта.Наконец, модель RM-032 — это классический надёжный тройник, вдобавок к 3 выходам евророзеток имеющий пару USB-портов.Новая серия сетевых фильтров Ritmix даёт возможность организовать удобное и безопасное электропитание по своему вкусу и потребностям как дома, так и в офисе.