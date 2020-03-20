Сетевой фильтр с USB портами SVEN SF-05LU

20 марта 2020, 12:45

Черный сетевой фильтр с пятью универсальными евророзетками с защитными шторками и двумя встроенными портами USB обеспечит своевременное питание и зарядку вашим электронным устройствам, технике и гаджетам и хорошо впишется в любой интерьер.

Приятная голубая световая индикация выключателя, ударопрочный корпус из негорючего пластика и возможность крепления сетевого фильтра SVEN SF-05LU на стену в любом удобном положении обеспечит удобство использования и надежность. Варистор и автоматический восстанавливаемый термопредохранитель обеспечат надежную и своевременную защиту от импульсных сетевых перенапряжений и короткого замыкания.