21 октября 2019, 11:15

Сетевой фильтр SVEN SF-05LU – универсальное решение для обеспечения стабильности работы и надежной защиты электронных приборов от скачков напряжения и тока.

5 универсальных розеток с заземляющими контактами и защитными шторками и 2 USB порта ( 2,4 А) обеспечат комфортное обустройство рабочего места и подключение необходимых устройств. Выключатель со световой индикацией, варистор и автоматический восстанавливаемый термопредохранитель улучшат качество работы и защитят бытовую технику и сложные электроприборы в офисе и доме.Модификации модели по цвету (черный/белый) и длине провода (1.8, 3 и 5 м), продуманная конструкция, качественные комплектующие и надежная сборка обеспечивают универсальность и простоту использования сетевого фильтра SVEN SF-05LU для решения широкого круга задач.