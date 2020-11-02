Сетевой фильтр SVEN SF-05

2 ноября 2020, 11:15

Компания SVEN представила очередное пополнение в линейке сетевых фильтров — «начальное» устройство из топового сегмента, сочетающее доступность базовых моделей с высоким уровнем комфорта использования и защиты техники от помех в работе электросети.

Новые SVEN SF-05 обладают привлекательным современным дизайном и выпускаются в трех вариациях длины кабеля: самый короткий — всего 1,8 метра, а также 3 и 5 метров.

Для подключения нагрузки общей мощностью до 2200 Вт служат 5 розеток самого широко применяемого евростандарта СЕЕ 7/4 , которые защищены от попадания посторонних предметов специальными шторками. Разместить фильтр можно на полу, на столе и даже на стене — специальные отверстия на задней панели позволяют монтировать его на вертикальные поверхности. Ну и, конечно, он соответствует всем возможным требованиям безопасности: корпус выполнен из негорючего ударопрочного PC пластика, соблюдены все нормы электромагнитной совместимости.Насколько бы проблемной ни была электросеть — SVEN SF-05 готов в ней работать, ведь благодаря варисторной защите он легко справляется с от высоковольтными и импульсными помехами. При возникновении серьезных проблем происходит отключение устройств, при этом восстановить работу можно быстро и без лишних усилий благодаря автоматически восстанавливаемому термопредохранителю встроенному в кнопку. Контролировать режим функционирования позволяет двухполюсный выключатель со световой индикацией.Как уже говорилось выше, столь впечатляющие технические характеристики не привели к удорожанию устройства — напротив, оно отличается доступной ценой. Чтобы убедиться в этом, достаточно найти его в каталогах крупных магазинов электроники и бытовой техники.