Новое реле напряжения SVEN OVP-15P

28 июня 2018, 13:45

Реле напряжения (“Over Voltage Protector”) с функцией сетевого фильтра OVP-15P от SVEN обеспечит бытовую технику и электронику в доме надежной защитой.

SVEN OVP-15P отличается высокой мощностью подключаемой нагрузки – до 3,3 кВт против 2,2 кВт у большинства других моделей. Эта доступная и эффективная модель будет особенно интересна владельцам дач, загородных домов и квартир с нестабильным электропитанием – с OVP от SVEN домашней технике не страшны перепады в электросети.

Принцип работы реле напряжения SVEN заключается в отключении нагрузки при выходе питающего напряжения за допустимые пределы. Модель убережет от выхода из строя не только компьютерное оборудование, но и другие бытовые приборы: кондиционеры, стиральные машины, телевизоры, дорогостоящую технику, требовательную к качеству напряжения в сети.SVEN OVP-15P имеет фиксированные параметры защиты от пониженного и повышенного напряжения – порог срабатывания составляет ~199 В при понижении напряжения в сети и ~252 В при его повышении. Дополнительный эффект обеспечивает функция задержки включения – она защищает подключенных энергопотребителей от повторных сбоев электропитания. При этом имеется возможность ручного включения устройства. Встроенный варистор поглощает высокочастотные и импульсные помехи.Конструкция SVEN OVP-15P соответствует самым современным требованиям безопасности. Корпус реле выполнен из прочного пластика белого цвета. Выходная розетка имеет защитные шторки. Модель также оснащена контактом защитного заземления.Особенности:Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сетиЗащита от высокочастотных и импульсных помехЗадержка включения для защиты от повторных сбоевФиксированные параметры защитыВозможность ручного включения питания нагрузки, до истечения срока паузыИндикация режимов работы сетевого фильтраСуммарная мощность подключенной нагрузки: ≤ 3300 ВтЗащитные шторки на розетке