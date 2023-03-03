Реле напряжения Новатэк РН-132Т "Volt Control" 32А

3 марта 2023, 13:15

Реле РН-132Т "Volt Control" предназначено для защиты бытовой техники (оборудования) (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали.

Изделие рассчитано на ток нагрузки до 32 А.Основные характеристикиНоминальное напряжение питания 220/230 ВМакс. коммутируемый ток: 32 АИндикация: Светодиоды, индикаторСечение проводов для подключения к клеммам, мм2 0,5 – 16,0Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, В 160 – 210;Диапазон регулирования: - срабатывания по Umах, В 230 – 280;Диапазон регулирования: - время АПВ, с 5 – 900Наличие термозащиты: ДаГабаритные размеры (три модуля S), мм 52,5 x 93 x 66,5Масса, кг, не более 0,2Реле напряжения РН-132Т "Volt Control" предназначено для защиты бытовой техники (оборудования) (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали. Изделие рассчитано на ток нагрузки до 32 А.РН-132Т:обеспечивает отключение защищаемого оборудования, если значение напряжения сети выходит за пределы, заданные пользователем (после восстановления параметров сети произойдет автоматическое повторное включение (в дальнейшем АПВ));снижает уровень высокочастотных помех;индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле.Реле напряжения РН-132Т имеет защиту от внутреннего перегрева из-за длительного превышения номинального тока нагрузки или плохого контакта в клеммном соединении.