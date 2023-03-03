3 марта 2023, 13:15

Реле напряжения Новатэк РН-132Т "Volt Control" 32А

Реле РН-132Т "Volt Control" предназначено для защиты бытовой техники (оборудования) (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали.

Изделие рассчитано на ток нагрузки до 32 А.
Основные характеристики

    Номинальное напряжение питания 220/230 В
    Макс. коммутируемый ток: 32 А
    Индикация: Светодиоды, индикатор
    Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 0,5 – 16,0
    Диапазон регулирования: - срабатывания по Umin, В 160 – 210;
    Диапазон регулирования: - срабатывания по Umах, В 230 – 280;
    Диапазон регулирования: - время АПВ, с 5 – 900
    Наличие термозащиты: Да
    Габаритные размеры (три модуля S), мм 52,5 x 93 x 66,5
    Масса, кг, не более 0,2

Реле напряжения РН-132Т "Volt Control" предназначено для защиты бытовой техники (оборудования) (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали. Изделие рассчитано на ток нагрузки до 32 А.

РН-132Т:

    обеспечивает отключение защищаемого оборудования, если значение напряжения сети выходит за пределы, заданные пользователем (после восстановления параметров сети произойдет автоматическое повторное включение (в дальнейшем АПВ));
    снижает уровень высокочастотных помех;
    индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле.

 Реле напряжения РН-132Т имеет защиту от внутреннего перегрева из-за длительного превышения номинального тока нагрузки или плохого контакта в клеммном соединении.
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