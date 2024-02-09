Багатофункціональне реле часу Новатек-Електро РЕВ-201M

9 февраля 2024, 11:51

Реле часу електронне двоканальне з затримкою на включення і відключення РЭВ-201M призначене для комутації електричних процесів змінного струму 230/240 В 50 Гц і постійного струму 24 – 100 В.

Реле має два канали і може працювати по одному з алгоритмів роботи, які встановлюються користувачем:

реле з затримкою на ввімкнення;

реле імпульсне;

реле періодичне (із затримкою на ввімкнення);

реле управління;

реле з затримкою на відключення;

реле періодичне (із затримкою на відключення).



Основнi характеристики



Струм комутації - 16 А;

К-ть програм - 7;

Управління - потенціометри;

Інтервал часу - від 1 с до 20 год;

Габаритні розміри - 100 x 36 x 66 мм;

Маса - 150 г.

Для замовлення звертайтесь за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/bagatofunktsionalnij-rele-chasu-rev-201m.html