9 февраля 2024, 11:51

Багатофункціональне реле часу Новатек-Електро РЕВ-201M

Реле часу електронне двоканальне з затримкою на включення і відключення РЭВ-201M призначене для комутації електричних процесів змінного струму 230/240 В 50 Гц і постійного струму 24 – 100 В.

Реле має два канали і може працювати по одному з алгоритмів роботи, які встановлюються користувачем:

реле з затримкою на ввімкнення;
    реле імпульсне;
    реле періодичне (із затримкою на ввімкнення);
    реле управління;
    реле з затримкою на відключення;
    реле періодичне (із затримкою на відключення).

Основнi характеристики

    Струм комутації - 16 А;
    К-ть програм - 7;
    Управління - потенціометри;
    Інтервал часу - від 1 с до 20 год;
    Габаритні розміри - 100 x 36 x 66 мм;
    Маса - 150 г.

Для замовлення звертайтесь за цим посиланням - https://novatek-electro.com/product/bagatofunktsionalnij-rele-chasu-rev-201m.html


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