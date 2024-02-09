Багатофункціональне реле часу Новатек-Електро РЕВ-201M

Реле часу електронне двоканальне з затримкою на включення і відключення РЭВ-201M призначене для комутації електричних процесів змінного струму 230/240 В 50 Гц і постійного струму 24 – 100 В.
Реле має два канали і може працювати по одному з алгоритмів роботи, які встановлюються користувачем:
реле з затримкою на ввімкнення;
реле імпульсне;
реле періодичне (із затримкою на ввімкнення);
реле управління;
реле з затримкою на відключення;
реле періодичне (із затримкою на відключення).
Основнi характеристики
Струм комутації - 16 А;
К-ть програм - 7;
Управління - потенціометри;
Інтервал часу - від 1 с до 20 год;
Габаритні розміри - 100 x 36 x 66 мм;
Маса - 150 г.
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