5 причин обрати зарядну станцію DELTA 2

13 сентября 2023, 8:45

1. Живлення до 90% техніки у побуті: ємність 1024 Вт-год та вихідна потужність змінного струму 1800 Вт означає, що ви можете живити понад 90% вашої побутової техніки, включаючи мікрохвильовку, холодильник, гаджети та інше.

2. Швидка зарядка станції: з оновленою технологією X-Stream зарядка від змінного струму відбувається до 80% за 50 хв і до 100% за 80 хв.

3. Зарядка від сонця: підключайте станцію до сонячних панелей і заряджайте її за сонячної погоди.

4.Контроль у смартфоні: за допомогою додатку EcoFlow ви можете легко перевірити дані про зарядку, налаштувати параметри та слідкувати за споживанням підключених приладів до станції.

5. 5 років — гарантія виробника: оновлений LFP-акумулятор забезпечує ще більше циклів повної зарядки без втрати ефективності заряду.

Ще більше переваг DELTA 2 дізнавайтесь за посиланням - https://ecoflowukraine.com/zariadna-stantsiia-ecoflow-delta-2-1024-vthod/