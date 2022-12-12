РН-263Т - мультифункціональне реле напруги від Новатек

12 декабря 2022, 11:00

Нестабільне електропостачання зараз як ніколи на часі. А значить на часі подумати про способи захисту вашої техніки від перепадів напруги та їх наслідків.

РН-263T призначене для захисту побутового та промислового електрообладнання від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля). Крім того, воно відображає діюче значення напруги в мережі і стан вихідних контактів (стан навантаження), вимірює і виводить на дисплей споживаний навантаженням струм, активну потужність і відключає навантаження при перевищенні заданого порогу по струму, зберігає в незалежній пам’яті інформацію про п’ять останніх аварій, РН-263T має захист від перегріву через поганий контакт провідників в клемах в результаті забруднення або недостатнього зусилля затиснення.



✔️Гарантія на всю продукцію 10 років

✔️Знижки на ОПТ

✔️Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта

✔️Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби



🔸Запрошуємо до співпраці

Детальні умови та КП за запитом

https://novatek-electro.com/