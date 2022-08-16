16 августа 2022, 20:52

Потужні однофазні реле від Новатек-Електро

Однофазні реле напруги призначені для захисту однофазного навантаження від неприпустимих коливань мережевої напруги.

Мають широкий діапазон регулювань, у тому числі регулювання затримки на включення для захисту холодильного, компресорного та кондиціонерного обладнання.

✔Гарантія на всю продукцію до 10 років
✔Знижки на ОПТ
✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби

Детальні умови та КП за запитом - https://novatek-electro.com/

sales6@novatek-electro.com

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