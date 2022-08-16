Потужні однофазні реле від Новатек-Електро

Однофазні реле напруги призначені для захисту однофазного навантаження від неприпустимих коливань мережевої напруги.
Мають широкий діапазон регулювань, у тому числі регулювання затримки на включення для захисту холодильного, компресорного та кондиціонерного обладнання.
✔Гарантія на всю продукцію до 10 років
✔Знижки на ОПТ
✔Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
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