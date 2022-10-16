16 октября 2022, 8:02

Однофазні реле напруги від “Новатек-Електро”

Наші прилади - це гарантія захисту однофазного навантаження від неприпустимих коливань мережевої напруги.

Стоять на варті захисту побутової техніки потужністю до 3,5 кВт, а саме такої як: холодильників, кондиціонерів, пральних машин, теле-аудіо техніки, компютерів і т. ін.

Мають широкий діапазон регулювань, у тому числі регулювання затримки на включення.

Будьте впевнені у захисті свого обладнання від непередбачуваних скачків напруги, замовляйте у нас сайті.

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