В Італії вимагають перейменувати одиницю вимірювання напруги

8 июня 2026, 10:45

В Італії запропонували повернути літеру «а» до назви одиниці вимірювання електричної напруги, щоб вона офіційно називалася «вольта» — на честь винахідника електричної батареї Алессандро Вольти.

Ініціативу вже підтримав уряд країни та передав на розгляд до Міжнародного бюро мір і ваг. На думку авторів ідеї, нинішня назва «вольт» не повністю відповідає прізвищу вченого, на відміну від таких одиниць, як ват, ампер чи ньютон.Для Італії це має й символічне значення: у 2027 році виповниться 200 років з дня смерті Алессандро Вольти. Остаточне рішення можуть розглянути на міжнародному рівні вже у 2026 році.