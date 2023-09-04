Функціональне реле напруги Новатек-Електро РН-25t

Реле напруги захищає від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).
Основнi характеристики
Тип: однофазне реле напруги
Номінальна напруга живлення: 230 В
Максимальний комутований струм: 25 А
Максимальна комутована потужність: 5 кВт
Індикація: дисплей, світлодіоди
Спосіб керування: потенціометри
Вбудований обмежувач струму: ні
Додаткові можливості: журнал аварій, захист від перегріву
Габаритні розміри, мм: 90х36х60
Маса: 0,2 кг
Оновлена лінійку реле напруги серії РН для домашнього та промислового використання. Реле напруги призначене для захисту електрообладнання від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).
Реле напруги:
розриває електричне коло при виході напруги за межі встановлених значень;
відображає діюче значення напруги на вхідних контактах в діапазоні від 100 V до 350 V і наявність напруги на вихідних контактах;
зберігає в незалежній пам’яті інформацію про п’ять останніх аваріях.
Реле напруги має захист від перегріву і відключить навантаження, якщо температура всередині корпусу вироби перевищить 85 ° С (через перевищення номінального струму навантаження, поганого контакту внаслідок слабкого затиску гвинтів клеммників і т.д.).
Основні можливості
– захист від перегріву – забезпечується вбудованим термодатчиком, відключить реле у випадку перегріву внутрішніх компонентів пристрою;
– журнал аварій допоможе виявити слабкі місця електромережі;
– легке та просте налаштування;
– встановлення всього 3 параметрів забезпечить захист ваших пристроїв від основних аварій в електромережі.