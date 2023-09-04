4 сентября 2023, 9:36

Функціональне реле напруги Новатек-Електро РН-25t

Реле напруги захищає від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).

Основнi характеристики

    Тип: однофазне реле напруги
    Номінальна напруга живлення: 230 В
    Максимальний комутований струм: 25 А
    Максимальна комутована потужність: 5 кВт
    Індикація: дисплей, світлодіоди
    Спосіб керування: потенціометри
    Вбудований обмежувач струму: ні
    Додаткові можливості: журнал аварій, захист від перегріву
    Габаритні розміри, мм: 90х36х60
    Маса: 0,2 кг

Оновлена лінійку реле напруги серії РН для домашнього та промислового використання. Реле напруги призначене для захисту електрообладнання від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).

Реле напруги:

    розриває електричне коло при виході напруги за межі встановлених значень;
    відображає діюче значення напруги на вхідних контактах в діапазоні від 100 V до 350 V і наявність напруги на вихідних контактах;
    зберігає в незалежній пам’яті інформацію про п’ять останніх аваріях.

Реле напруги має захист від перегріву і відключить навантаження, якщо температура всередині корпусу вироби перевищить 85 ° С (через перевищення номінального струму навантаження, поганого контакту внаслідок слабкого затиску гвинтів клеммників і т.д.).

Основні можливості

– захист від перегріву – забезпечується вбудованим термодатчиком, відключить реле у випадку перегріву внутрішніх компонентів пристрою;

– журнал аварій допоможе виявити слабкі місця електромережі;

– легке та просте налаштування;

– встановлення всього 3 параметрів забезпечить захист ваших пристроїв від основних аварій в електромережі.
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