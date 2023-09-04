Функціональне реле напруги Новатек-Електро РН-25t

4 сентября 2023, 9:36

Реле напруги захищає від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).



Основнi характеристики



Тип: однофазне реле напруги

Номінальна напруга живлення: 230 В

Максимальний комутований струм: 25 А

Максимальна комутована потужність: 5 кВт

Індикація: дисплей, світлодіоди

Спосіб керування: потенціометри

Вбудований обмежувач струму: ні

Додаткові можливості: журнал аварій, захист від перегріву

Габаритні розміри, мм: 90х36х60

Маса: 0,2 кг

Оновлена лінійку реле напруги серії РН для домашнього та промислового використання. Реле напруги призначене для захисту електрообладнання від неприпустимих коливань напруги в мережі і наслідків обриву нейтралі (нуля).Реле напруги:розриває електричне коло при виході напруги за межі встановлених значень;відображає діюче значення напруги на вхідних контактах в діапазоні від 100 V до 350 V і наявність напруги на вихідних контактах;зберігає в незалежній пам’яті інформацію про п’ять останніх аваріях.Реле напруги має захист від перегріву і відключить навантаження, якщо температура всередині корпусу вироби перевищить 85 ° С (через перевищення номінального струму навантаження, поганого контакту внаслідок слабкого затиску гвинтів клеммників і т.д.).Основні можливості– захист від перегріву – забезпечується вбудованим термодатчиком, відключить реле у випадку перегріву внутрішніх компонентів пристрою;– журнал аварій допоможе виявити слабкі місця електромережі;– легке та просте налаштування;– встановлення всього 3 параметрів забезпечить захист ваших пристроїв від основних аварій в електромережі.