Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 доступна до передзамовлення

14 сентября 2022, 9:15

Оновлена портативна зарядна станція стане вашим надійним джерелом в електропостачанні на довгі роки!

Адже оновлений LFP-акумулятор забезпечує ще більше циклів повної зарядки та розрядки без втрати ефективності - 3000 циклів. Тобто, понад 10 років щоденного використання станції на повній потужності акумулятора.

Ємність станції DELTA 2 1000 Вт·год та максимальна потужність 2200 Вт забезпечать заряд та підключення 90% всієї побутової техніки. А технологія X-Stream - найшвидшу зарядку акумулятора станції за допомогою змінного струму: 0-80% за 50 хвилин.



Детальніше про характеристики та можливості нової DELTA 2 за посиланням.