Платні послуги в лікарнях: Міністр охорони здоров’я пояснив, як це працюватиме

3 января 2025, 11:15

Із 1 січня 2025 року набула чинності оновлена редакція постанови, що регулює надання платних послуг у лікарнях.

«Платні послуги в лікарнях були й до цього. Але з 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції, які не покриваються Програмою медичних гарантій», - пояснив розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.Він запевнив, що МОЗ щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди, а також разом із бюджетним комітетом Верховної Ради шукатиме кошти, щоб можна було зробити їх безкоштовними для українців, а перелік платних послуг у медзакладах ставав якомога меншим.«У лікарні повинен бути прейскурант і визначений розрахунковий рахунок, на який за ці послуги потрібно сплатити кошти», - сказав міністр.