Комфортно у будь-яку погоду з кондиціонером EcoFlow Wave 2

21 мая 2023, 0:05

Оновлена версія кондиціонера працює на охолодження та обігрів приміщення, створюючи оптимальну температуру за максимально короткий термін.

Чому варто обрати Wave 2 вже сьогодні?

Три режими роботи: вибирайте між швидким охолодженням/обігрівом, сплячим режимом або економним режимом для оптимального енергоспоживання.

Зручна зарядка: Wave 2 можна швидко зарядити від мережі 220 В, сонячних панелей EcoFlow, портативних зарядних станцій EcoFlow та автомобіля.

Розумна система: керуйте та стежте за показниками роботи кондиціонера з мобільного додатка.



Потужність охолодження - 5100 БТЕ/1500 Вт;

Потужність нагріву - 6100 БТЕ/1800 Вт;

Діапазон налаштування температури - 16–30 °C;

Площа охолодження ≈ 10 м²;

Режим - режим охолодження / режим нагріву / режим вентилятора/режим швидкого охолодження/обігріву / сплячий режим / економічний режим;

Спосіб зарядки додаткового акумулятора - розетка змінного струму, портативні зарядні станції, автомобільний прикурювач, сонячна панель;

Номінальна робоча потужність - змінний струм: 560 Вт / Постійний струм: 505 Вт;

Рівень шуму - 48–58 дБ;

Клас водонепроникності - IPX4;

Розміри - 518х297х336 мм;

Маса - 14,5 кг;



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