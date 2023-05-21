Комфортно у будь-яку погоду з кондиціонером EcoFlow Wave 2

Оновлена версія кондиціонера працює на охолодження та обігрів приміщення, створюючи оптимальну температуру за максимально короткий термін.
Чому варто обрати Wave 2 вже сьогодні?
Три режими роботи: вибирайте між швидким охолодженням/обігрівом, сплячим режимом або економним режимом для оптимального енергоспоживання.
Зручна зарядка: Wave 2 можна швидко зарядити від мережі 220 В, сонячних панелей EcoFlow, портативних зарядних станцій EcoFlow та автомобіля.
Розумна система: керуйте та стежте за показниками роботи кондиціонера з мобільного додатка.
Потужність охолодження - 5100 БТЕ/1500 Вт;
Потужність нагріву - 6100 БТЕ/1800 Вт;
Діапазон налаштування температури - 16–30 °C;
Площа охолодження ≈ 10 м²;
Режим - режим охолодження / режим нагріву / режим вентилятора/режим швидкого охолодження/обігріву / сплячий режим / економічний режим;
Спосіб зарядки додаткового акумулятора - розетка змінного струму, портативні зарядні станції, автомобільний прикурювач, сонячна панель;
Номінальна робоча потужність - змінний струм: 560 Вт / Постійний струм: 505 Вт;
Рівень шуму - 48–58 дБ;
Клас водонепроникності - IPX4;
Розміри - 518х297х336 мм;
Маса - 14,5 кг;
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