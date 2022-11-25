Компанія HelpSystems оголосила про ребрендинг – зустрічайте Fortra!

За останні роки компанія стрімко розвивалася, створюючи найкращий у своєму класі портфель рішень з ключовими можливостями для безпеки даних, захисту інфраструктури й керованих послуг безпеки.
В нього ввійшли рішення відомих виробників, серед яких Digital Guardian, Boldon James, Cobalt Strike, Core Security, Titus та інші визначні постачальники програмного забезпечення та послуг, які доступні через партнерську мережу BAKOTECH.
Завдяки більш надійній лінії захисту від одного постачальника, кожна організація може розраховувати на підвищення рівня безпеки та одночасно зниження навантаження на повсякденну продуктивність.
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Про Fortra
Fortra — компанія, яка займається кібербезопекою, створюючи більш просте і надійне майбутнє для клієнтів. Перевірені експерти й портфоліо інтегрованих масштабованих рішень забезпечує баланс і контроль організаціям по всьому світу. Fortra створює позитивні зміни та виступає союзником для клієнтів, щоб забезпечити душевний спокій на кожному етапі їх шляху до кібербезпеки. Дізнайтеся більше на fortra.com.
Про BAKOTECH
BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає лідируючі позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Позиціонуючи себе як True Value-Added IT-дистриб'ютор, BAKOTECH надає професійну до- та пост-продажну, маркетингову, технічну підтримку партнерам та кінцевим замовникам.