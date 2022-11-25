Компанія HelpSystems оголосила про ребрендинг – зустрічайте Fortra!

25 ноября 2022, 0:56

За останні роки компанія стрімко розвивалася, створюючи найкращий у своєму класі портфель рішень з ключовими можливостями для безпеки даних, захисту інфраструктури й керованих послуг безпеки.

В нього ввійшли рішення відомих виробників, серед яких Digital Guardian, Boldon James, Cobalt Strike, Core Security, Titus та інші визначні постачальники програмного забезпечення та послуг, які доступні через партнерську мережу BAKOTECH.