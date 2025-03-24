ГлавнаяНовости
24 марта 2025, 8:15

Британія замовила для України виробництво 5000 ракет

Уряд Великої Британії та ірландська компанія Thales підписали угоду щодо виготовлення понад 5000 протитанкових керованих ракет для України.


Оцените новость:
  • 0 оценок