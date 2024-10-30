Нова флагманська лінійка телевізорів BRAVIA 8 вже в Україні

30 октября 2024, 15:15

Інноваційна серія OLED-телевізорів доступна в діагоналях 55, 65 та 77 й поєднує сучасні технології та мінімалістичний дизайн, створюючи атмосферу справжнього кінотеатру вдома.



Безмежно глибокі темні відтінки й надзвичайна деталізація зображення на OLED-екрані забезпечують приголомшливі текстури та реалістичність. Це дозволяє глядачам побачити найдрібніші деталі, особливо в режимах Studio Calibrated, розроблених у співпраці з провідними стрімінговими сервісами.

Процесор нового покоління XR від Sony оснащений системою розпізнавання сцен, яка з високою точністю виявляє та аналізує дані, а потім оптимізує зображення для максимальної реалістичності, щоб відтворити задум творця фільму.

OLED панель у поєднанні з технологією XR Contrast Booster покращує баланс між глибокими чорними кольорами та яскравими ділянками, забезпечуючи високу деталізацію як у темних, так і у світлих зонах без втрати яскравості зображення.



Технологія Acoustic Surface Audio+ перетворює екран на динамік. Це забезпечує унікальний звуковий досвід, адже звук не просто виходить зі звичних динаміків, а точно синхронізується з подіями, які відбуваються на екрані. Така синхронізація створює об'ємне сприйняття та забезпечує максимальну реалістичність подій.

Функція Voice Zoom 3 відповідає за оптимізацію діалогів та робить їх чіткими й зрозумілими навіть у динамічних сценах. Voice Zoom 3 автоматично аналізує аудіо, відокремлює голоси від фонового шуму і підсилює їх, що дозволяє глядачу чітко сприймати кожне слово без необхідності збільшувати загальну гучність.

Google TV перетворює телевізор на величезний мультимедійний портал з сотнями тисяч додатків та ігор й надає можливість керувати ним голосом за допомогою функції Hands Free Voice Search. Достатньо просто промовити фразу «Ok, Google» та назву фільму або передачі. Телевізор також легко інтегрувати у систему розумний дім, завдяки підтримці Google Home та Apple Home Kit.Завдяки панелі з частотою оновлення 120 Гц і підтримці HDMI 2.1, телевізор може відтворювати ігри у роздільній здатності 4K з частотою 120 кадрів на секунду. Технології VRR (Variable Refresh Rate) й ALLM (Auto Low Latency Mode) забезпечують плавність, та чіткість зображення без затримок та лагів у динамічних іграх.

Вбудоване ігрове меню — Game Menu надає можливість індивідуально налаштовувати ігрові режими під потреби гравця. Меню дозволяє точно регулювати контраст та інші параметри зображення, забезпечуючи оптимальні умови для гри.



BRAVIA 8 оснащений регульованими ніжками з можливістю встановлення у чотирьох різних позиціях, що дозволяє легко його розмістити на будь-якій поверхні у вітальні, зберігаючи естетику простору.

BRAVIA 8 доступна за орієнтовною ціною від 83 999 грн залежно від діагоналі, зокрема в фірмовому магазині Sony Centre. Старт продажів – 30 жовтня.