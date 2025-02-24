Нові 4К-телевізори ERGO Q85

24 февраля 2025, 13:45

ERGO випустив на ринок серію новинок під індексом Q85, яка налічує чотири моделі 4К-телевізорів з екранами на базі новітніх матриць QLED+ в діагоналях від 43 до 65 дюймів.



Головною відмінністю всієї лінійки є новітні матриці QLED+ на основі Quantum Dot. Ця технологія полягає у використанні для підсвічування екрана квантових точок, які випромінюють світло лише заданої довжини хвилі. Це забезпечує неймовірно точну передачу кольорів та завдяки мікроскопічному розміру точок заощаджує електроенергію, тож телевізор на квантових точках може працювати від автономних джерел набагато довше за звичайні. Крім того, QLED матриці вирізняються дуже високою максимальною яскравістю та мають підвищену надійність і не вигорають так швидко, як OLED-екрани. Нарешті, QLED матриці дешевші у виробництві, що позитивно позначається на ціні готового продукту.

Крім переваг самих матриць, нові телевізори ERGO Q85 демонструють неперевершену якість зображення також завдяки сучасному графічному процесору Chameleon Extreme. Він по-справжньому оживлює зображення на екрані телевізора, використовуючи функції штучного інтелекту й покращуючи роздільну здатність, контраст, передачу кольорів та деталізацію картинки. Глибокі й насичені кольори з максимальним наближенням до реальності досягаються повною підтримкою стандартів HDR10+, Dolby Vision та HLG. За чисте об’ємне звучання відтворюваного контенту відповідають потужні вбудовані динаміки з підтримкою Dolby Atmos.



В новинках ERGO Q85 реалізовані технології, які не лише покращують зображення, але й роблять його безпечним для очей і здоров’я в цілому. Зокрема, технологія Flicker Free прибирає мерехтіння екрана й захищає зір від перевтоми, а технологія Low Blue Light відфільтровує шкідливий синій компонент світла. Водночас система Adaptive Luma Control автоматично вимірює освітленість та кольорову температуру в приміщенні й сама підбирає оптимальну яскравість та баланс білого на екрані, забезпечуючи максимальний комфорт для зору користувача.



Крім турботи про здоров’я, бренд ERGO подбав також і про зручність в користуванні своїми новими телевізорами. В нижній частині всіх новинок розташована спеціальна світлодіодна індикаторна панель, що сповіщає про активні режими роботи. Крім того, унікальна технологія матового покриття екрану Matte Screen Pro усуває будь-які відблиски світла та дозволяє встановлювати телевізор навпроти вікна чи іншого джерела яскравого світла, позбуваючись від небажаного засвічування. Пульт керування з кнопками прямого доступу до популярних сервісів має функцію голосового пошуку, а також легко відшукується після натискання на спеціальну кнопку на передній панелі телевізора. Спеціальний режим Game Mode значно полегшує ігрове використання нових телевізорів ERGO.



Всі новинки з лінійки ERGO Q85 працюють під керуванням фірмової операційної системи Google TV від компанії Google, яка є максимально надійним, зручним та функціональним рішенням саме для телевізійного використання. Ця система забезпечує простий та зрозумілий інтерфейс і не потребує додаткових складних налаштувань. Варто лише увійти у свій акаунт Google та отримати інтеграцію телевізора в екосистему сумісних пристроїв.

Крім всіх технічних переваг новинок, вони також мають доволі суттєвий естетичний плюс, який полягає в напрочуд стильній зовнішності. Тонкі безрамкові корпуси телевізорів мають витончений мінімалістичний дизайн і пасуватимуть будь-якому сучасному інтер’єру.Нова серія телевізорів ERGO Q85 – це ідеальне співвідношення стилю, якості, надійності та функціональності за цілком прийнятну ціну.