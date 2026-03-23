55MQ90 Ultra - новий телевізор ERGO з екраном QD-MiniLED

23 марта 2026, 17:45

Бренд ERGO презентував новий телевізор ERGO 55MQ90 Ultra з унікальним властивостями екрану й високотехнологічними матрицями QD-MiniLED.



ERGO 55MQ90 Ultra — перша модель нової лінійки телевізорів. Вона оснащена сучасною матрицею з роздільною здатністю UHD (4K) і діагоналлю 55 дюймів, що поєднує дві передові технології відображення: MiniLED-підсвічування та квантові точки QLED+. MiniLED-підсвічування використовує велику кількість мініатюрних світлодіодів, об’єднаних у 54 незалежні зони керування, що дозволяє точніше регулювати яскравість у різних частинах екрана. Це зменшує світлові ореоли навколо яскравих об’єктів і забезпечує глибший чорний колір та високу контрастність. Технологія QLED+ нового покоління відповідає за точну й насичену передачу кольорів. Вона використовує високоефективні квантові точки, сапфірову оптику та спеціальний відбивний шар для підвищення ефективності підсвічування, що робить зображення чіткішим і більш природним. Матриця здатна відображати понад один мільярд відтінків, забезпечуючи плавні кольорові переходи, високу деталізацію та насичену картинку.

Ще однією інновацією в телевізорі ERGO 55MQ90 Ultra є використання спеціального екрана з матовим покриття Matte Screen Ultra, яке поєднує в собі одразу три функціональні шари: анти-відблисковий шар Ultra Anti-glare, шар підвищення чіткості Ultra Clarity та шар розширення кута огляду Ultra Wide-view. Тришарова оптична структура послідовно розсіює відблиски, водночас зберігаючи чіткість і деталізацію зображення, а також забезпечує широкий кут огляду до 180 градусів. Такий підхід дозволяє максимізувати комфорт від перегляду без пошуку компромісів щодо якості зображення.Крім високотехнологічної матриці за високу якість зображення відповідає також інтелектуальна програмна обробка із застосуванням вбудованого нейронного процесора S AI Engine. Алгоритми штучного інтелекту аналізують кожен відеокадр в режимі реального часу та покращують його вигляд, спираючись на велику базу даних еталонних зображень, щоб зробити кольори більш природніми, а деталі – чіткішими. Ще більшої реалістичності зображенню додає підтримка технологій розширеного динамічного діапазону Dolby Vision, HDR10 та HLG.

Телевізор ERGO 55MQ90 Ultra має також якісну 20-ватну аудіосистему з підтримкою технологій об’ємного звучання dbx-tv та Dolby Atmos. Поціновувачам віртуальних розваг сподобається наявність цілого набору ігрових функцій та покращених можливостей для геймінгу: спеціальний ігровий режим, екранне ігрове меню, MEMC, ALLM та VRR. Телевізор працює під керуванням ліцензійної операційної системи Google TV найновішої версії з оновленим функціоналом та зручним інтерфейсом користувача, а також оснащується аналоговим та цифровим тюнерами з підтримкою всіх українських стандартів мовлення.

Додаткову зручність забезпечує комплектний пульт дистанційного керування з вбудованим мікрофоном для голосового керуванням. Крім високої якості зображення та звуку, а також широкого функціоналу, новинка вирізняється безрамковим дизайном в сучасному стилі, що підкреслює преміальний статус моделі.