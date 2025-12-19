LG Micro RGB evo - найсучасніший РК-TV з процесором AI OLED

19 декабря 2025, 11:15

LG Electronics (LG) представить свій перший флагманський телевізор RGB на виставці CES 2026 — LG Micro RGB evo, лауреат премії CES 2026 Innovation Awards.



Завдяки технології Micro RGB і найменшим окремим світлодіодам RGB, які коли-небудь використовувалися в телевізорах LG, цей дисплей є значним кроком вперед у порівнянні з MiniLED.

LG Micro RGB evo є значним кроком вперед у розвитку технології Micro RGB: вона використовує точність OLED для управління кожним із надмалих RGB-світлодіодів підсвічування, застосовуючи 13-річний технічний досвід LG OLED у категорії RGB. Основою такої продуктивності є нещодавно оновлений процесор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 на базі Dual AI Engine, який підтримує технологію Dual Super Upscaling для одночасної обробки двох типів AI-масштабування. Це підвищує чіткість зображення, забезпечуючи природні та збалансовані зображення з найвищим у галузі рівнем чіткості й занурення в зображення.Потужні обчислювальні можливості дали змогу реалізувати RGB Primary Color Ultra — проривну технологію, що забезпечує повноспектральне відтворення кольорів. Завдяки їй LG Micro RGB evo досягає виняткового діапазону, сертифікованого Intertek для 100-відсоткового покриття колірної гами в BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB — найвищого рівня відтворення кольорів на сьогодні. Це забезпечує оптимальну точність у всьому: від цифрового редагування та HDR-кіно до технологій дисплеїв нового покоління.Доповнює цю досконалість кольорів технологія Micro Dimming Ultra, яка з винятковою точністю координує роботу понад тисячі зон затемнення. Вона забезпечує найкращу контрастність серед РК-телевізорів, точно регулюючи яскравість і колір, щоб виявити найдрібніші деталі як у темних, так і в яскравих сценах.Окрім якості зображення, інновації поширюються і на досвід користувачів завдяки Multi-AI, що інтегрує провідні в галузі Microsoft Copilot і Google Gemini. Інтерфейс глибоко персоналізований завдяки визнаній платформі webOS, що включає Voice ID, AI Picture/Sound Wizard і індивідуальний головний екран My Page. Оновлені AI Concierge, AI Chatbot і AI Search ще більше покращують перегляд, допомагаючи користувачам без зусиль знаходити інформацію, пов'язану з контентом.LG Micro RGB evo (модель MRGB95) буде доступний у розмірах 100, 86 і 75 дюймів.Відвідувачі CES 2026 зможуть побачити останні інновації LG у сфері домашніх розваг на стенді компанії (№ 15004, Виставковий центр Лас-Вегаса) з 6 по 9 січня. Більше інформації про анонси LG можна знайти в LG Newsroom.