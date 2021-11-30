Компактный ПК-корпус Aerocool Evo Mini украшен фронтальной подсветкой RGB

30 ноября 2021, 13:15

Компания Aerocool анонсировала компьютерный корпус Evo Mini, а также его модификацию Evo Mini White: решения предназначены для создания игровых настольных систем в компактном формате.

Новинки рассчитаны на установку материнских плат стандарта Micro-ATX и Mini-ITX. Предусмотрены четыре слота расширения; возможно применение видеокарт длиной до 260 мм. В составе подсистемы хранения данных можно объединить два накопителя формата 3,5 дюйма и ещё четыре устройства на 2,5 дюйма.



Корпуса имеют лаконичный дизайн. Версия Evo Mini выполнена в черном цвете, модификация Evo Mini White — в белом. Фронтальную панель пересекают по вертикали три полосы многоцветной подсветки с несколькими режимами работы. В оснащение включён тыльный 120-мм вентилятор с фиксированной подсветкой FRGB. Левая боковая стенка выполнена из закалённого стекла.



При необходимости можно установить два фронтальных вентилятора диаметром 120 мм. В случае жидкостного охлаждения поддерживается монтаж радиаторов формата 120 мм спереди и сзади.

Общие габариты составляют 195 × 385,4 × 314,8 мм. Интерфейсный блок в верхней части содержит гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0.

(С) 3dnews.