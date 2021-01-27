Представлен корпус Aerocool Graphite ARGB с тремя 140-мм вентиляторами с RGB

27 января 2021, 12:45

Компания Aerocool представила корпус Graphite ARGB, предназначенный для построения мощной настольной станции игрового уровня: новинка выделяется возможностью вертикальной установки крупной видеокарты с трёхслотовым дизайном.



Изделие полностью выполнено в чёрном цвете. Спереди располагается сетчатая панель, а боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Допускается применение материнских плат формата ATX, micro-ATX и mini-ITX.

Корпус Graphite ARGB изначально укомплектован тремя 140-мм вентиляторами с адресуемой многоцветной подсветкой: два из них установлены спереди, ещё один — сзади. Выйдет также модель Graphite без кулеров в комплекте.



Слоты расширения выполнены по схеме «7+3», а длина графических ускорителей может достигать 348 мм. Подсистема хранения данных имеет следующую компоновку: 1 × 3,5 дюйма, 1 × 3,5/2,5 дюйма и 3 × 2,5 дюйма.



При использовании жидкостного охлаждения можно задействовать фронтальный радиатор типоразмера до 360 мм, верхний радиатор формата до 240 мм и задний радиатор на 120 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 180 мм.