Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК

23 апреля 2021, 13:15

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P200A, предназначенной для построения компактной, но в то же время мощной игровой системы.

Новинка допускает применение материнских плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX. Предусмотрен вертикальный монтаж трёхслотового графического ускорителя длиной до 335 мм.



Корпус наделён фирменной фронтальной сетчатой панелью Phanteks Ultra-Fine Performance Mesh. Такая же вставка находится в правой боковой части. Реализованное исполнение способствует циркуляции воздуха. Левая боковая стенка может быть изготовлена из металла или закалённого стекла. Общие габариты составляют 205 × 365 × 400 мм.



Система может нести на борту до четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и четырёх устройств формата 2,5 дюйма. Длина блока питания может достигать 205 мм. Интерфейсный блок во фронтальной части содержит два порта USB 3.0 и комбинированное 3,5-мм аудиогнездо.

Предусмотрены гибкие возможности по развёртыванию воздушного или жидкостного охлаждения. К примеру, можно установить до семи 120-мм вентиляторов или до трёх радиаторов. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.



Цена новинки — от 50 до 70 долларов США в зависимости от модификации.

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