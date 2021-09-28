28 сентября 2021, 12:15

Gigabyte представила вентиляторы Aorus ARGB диаметром 120 и 140 мм

Компания Gigabyte анонсировала вентиляторы охлаждения Aorus 120 ARGB и Aorus 140 ARGB диаметром соответственно 120 и 140 мм. Новинки предназначены для использования в настольных компьютерах игрового уровня.

Решения выполнены на подшипнике скольжения. Младшая версия оснащена девятилопастной крыльчаткой, скорость вращения которой управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1700 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 69,4 кубометра в час при уровне шума не более 28,6 дБА. Статическое давление достигает 1,48 мм водяного столба.

Версия на 140 мм получила семилопастную крыльчатку со скоростью вращения от 800 до 1700 оборотов в минуту. Может создаваться воздушный поток объёмом до 103 кубометров в час. Максимальный уровень шума составляет 35,8 дБА. Статическое давление — до 2,18 мм водяного столба.

Обе новинки располагают многоцветной адресуемой подсветкой ARGB, работу которой можно синхронизировать с подсветкой других компонентов настольной станции. В углах рамки имеются противовибрационные накладки.

Заявленный показатель MTTF (средняя наработка на отказ) достигает 73,5 тыс. часов. На вентиляторы предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

(C) 3dnews.


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