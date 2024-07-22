GIGABYTE представляет новую модель корпуса AORUS C400 GLASS для игровых ПК

22 июля 2024, 14:45

⁠⁠GIGABYTE представила корпус AORUS C400 GLASS формата Mid-Tower для игровых ПК, удостоенный престижной награды Red Dot Design Award 2024.



Конструктив шасси AORUS C400 GLASS предусматривает распределение охлаждающего воздушного потока преимущественно в вертикальном направлении, что обеспечивает оптимальный температурный режим и повышенную эффективность теплорассеивания в пределах корпуса. Наряду с компактными габаритами анонсированной модели (полезный объем до 40 литров), в активе новинки исключительная совместимость с широким спектром аппаратного обеспечения, что гарантирует высокую производительность собранных на базе корпуса систем, без ограничений для форм-фактора комплектующих. Конструктивом корпуса предусмотрена инсталляция составных частей и подготовка к работе системного блока в целом без применения инструментов, что существенно упрощает процедуру самостоятельной сборки ПК, как для новичков, так и для энтузиастов. Кроме того, в составе новинки реализована фирменная подсветка RGB FUSION, что открывает дополнительные возможности придать системному блоку свой неповторимый стиль.

Распределение воздушного потока внутри корпуса является одним из ключевых факторов, непосредственным образом влияющих на температурный режим применительно к базовым компонентам системы. Благодаря конструктиву шасси и особому расположению секций системных вентиляторов (комбинированное взаимодействие в стеке), в рамках предложенной схемы скорость циркуляции ламинарных конвекционных потоков в объеме корпуса AORUS C400 GLASS существенно возрастает, преимущественно в вертикальном направлении. Таким образом, реализуется наиболее эффективный вариант рассеивания тепла, на фоне комфортного температурного режима внутри корпуса. На нижней, верхней и фронтальной панели размещены вентиляционные отверстия, которые суммарно занимают весьма значительную площадь поверхности, что позволяет устранить естественные препятствия для распространения воздушного потока и сконцентрировать больший объем нагнетаемых и выводимых за пределы корпуса воздушных масс. Корпус поставляется вместе с четырьмя 120-мм ARGB/PWM вентиляторами, предустановленными на нижней и задней стенках шасси, которые обеспечивают своевременный теплоотвод. Выбранная схема позволяет организовать надлежащее рассеивание тепла, гарантирует оптимальную вентиляцию ключевых областей и стабильную работу системы в целом.



⁠Корпус AORUS C400 GLASS отличается компактными габаритами (внутренний полезный объем не более 40 л) и представляет собой оптимальный вариант шасси для размещения ПК на рабочем столе пользователя в условиях ограниченного пространства, энтузиасты сборки компактных систем также, определенно, не оставят новинку GIGABYTE без внимания. В корпусе можно свободно разместить материнские платы ATX форм-фактора, высокопроизводительные графические платы и блоки питания повышенной мощности мощности. Для организации принудительного охлаждения предусмотрена возможность установки семи 120-мм вентиляторов (по три на нижней и верхней стенках, один на задней стенке корпуса), а также системы охлаждения замкнутого цикла с типоразмером радиатора до 360 мм, включительно. Предложенная схема позволит успешно охлаждать даже самые энергозатратные компоненты и своевременно выводить за пределы корпуса нагретые воздушные массы. Конструктив корпуса позволяет разместить три 2,5-дюйм твердотельных накопителя или пять 3,5-дюйм накопителей, при этом полностью модульная схема обеспечивает возможность легко демонтировать и устанавливать необходимые компоненты по запросу, применительно к конкретной конфигурации. Кроме того, в составе системного блока на базе AORUS C400 GLASS графическую плату можно разместить как в привычном горизонтальном, так и вертикальном положении. С учетом прозрачной боковой стенки, такое решение, несомненно, оценят поклонники моддинга и энтузиасты самостоятельной сборки ПК на основе комплектующих, которые отличает оригинальный дизайн и фирменная подсветка.



⁠Модульный конструктив корпуса предопределяет возможность установки и замены компонентов без применения специальных инструментов и привлечения сторонней помощи в процессе сборки, а также планового обслуживания на фоне безупречной повседневной эксплуатации системного блока ПК. Съемная верхняя панель позволяет оперативно установить и закрепить необходимое количество системных вентиляторов или радиатор жидкостной AiO системы охлаждения. Пользователь может выполнить инсталляцию необходимых компонентов вне корпуса, а затем быстро и легко поместить собранный модуль непосредственно в шасси, таким образом, экономится значительное время при минимальном усилии со стороны сборщика. Противопылевые фильтры в составе корпуса расположены на лицевой, верхней и нижней поверхности, такая схема предотвращает попадание и накопление пыли в процессе длительной эксплуатации ПК, обеспечивая максимально эффективное охлаждение. Фильтры на лицевой и верхней поверхности шасси закрепляются на магнитах, нижний фильтр съемный, все установленные фильтры легко очистить вручную, когда это необходимо. Модель AORUS C400 GLASS оснащена предустановленным PWM-контроллером и одновременно концентратором для подключения различных ARGB-компонентов. В частности, на особой плате смонтированы пять ARGB разъемов (3-контакта, напряжение питания 5 В) и пять PWM-разъемов, таким образом, в распоряжении пользователей уникальная возможность задействовать в системе дополнительные системные вентиляторы, а также светодиодные RGB-линейки. Собирайте игровой ПК Вашей мечты на базе корпуса AORUS!

Благодаря фирменной RGB-подсветке передней панели корпуса, ПК на базе AORUS C400 GLASS выгодно отличает уникальный неповторимый имидж. С помощью размещенных на фронтальной панели светодиодов можно подсвечивать пространство перед системным блоком, подчеркивая и усиливая, таким образом, особую атмосферу игровой среды. Средствами фирменного программного обеспечения GIGABYTE CONTROL CENTER пользователь может выбрать и задействовать предпочтительные эффекты RGB-подсветки, при этом для предустановленных ARGB-вентиляторов предусмотрена возможность синхронизировать подсветку с другим AORUS RGB устройствами в составе ПК. Боковая стенка из закаленного стекла обеспечивает великолепный обзор внутреннего убранства ПК, непрерывный визуальный контроль за состоянием отдельных подсистем, а также возможность продемонстрировать всем заинтересованным уникальность конкретной сборки в целом. Корпус AORUS C400 GLASS – это идеальная базовая платформа для эффектной демонстрации игрового ПК, а также возможность погрузиться в увлекательную атмосферу современные видеоигр, подкрепленную мощным аппаратным обеспечением AORUS/GIGABYTE.