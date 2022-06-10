GIGABYTE анонсирует новый корпус для системного блока игрового ПК – AORUS C500

10 июня 2022, 10:15

GIGABYTE представляет новый корпус для системного блока игрового ПК – модель AORUS C500 GLASS.

Наряду с этим, в корпусе может быть установлена система жидкостного охлаждения с габаритами до 420 мм, что позволяет позиционировать шасси в качестве идеального решения для сборки высокопроизводительных ПК любого уровня. В отношении процедуры сборки, модель AORUS выгодно отличает удобство монтажа компонентов, грамотная схема прокладки силовых и интерфейсных кабелей, лицевая панель с поворотной дверцей, боковая стенка из закаленного стекла с механизмом защиты от падения и ряд других оригинальных решений.

Таким образом, перечисленные достоинства призваны обеспечить простоту инсталляции комплектующих и надлежащий комфорт на протяжении всего периода эксплуатации изделия. Кроме того, собрав систему, пользователи могут загрузить и установить фирменное программное обеспечение RGB FUSION 2.0, настроить и синхронизировать RGB-подсветку для различных компонентов AORUS, активировать любой из множества предлагаемых световых эффектов, а также выбрать предпочтительную цветовую гамму, с целью оформить собранный своими руками игровой ПК, как законченное идеальное решение на базе продуктов AORUS.



Распределение воздушного потока внутри корпуса является одним из факторов, непосредственным образом влияющих на температурный режим применительно к ключевым компонентам системы. Корпус AORUS C500 GLASS оснащен противопылевыми фильтрами с оптимальным размером ячеек сетки, которые установлены на лицевой и верхней панели шасси. Увеличенная площадь поверхности для забора воздушных масс обеспечивает значительный прирост потока в нужном направлении, с целью обеспечить наиболее эффективное рассеивание тепла. Это позволяет реализовать комфортный температурный режим для ключевых компонентов и обеспечить максимально стабильную проектную производительность системы в целом.

Оригинальный корпус AORUS C500 GLASS для игрового ПК идеальным образом подходит для инсталляции различных компонентов AORUS. В частности, модель AORUS C500 GLASS предусматривает возможность установки материнских плат форм-фактора E-ATX, систем охлаждения ЦП с высотой радиатора до 190 мм, графических плат длиной 420 мм, а также блоков питания длиной до 220 мм. Конструктив корпуса позволяет установить три 140-мм или 120-мм вентилятора на лицевой панели, два 140-мм или три 120-мм вентилятора – на верхней панели. А также один 140-мм или два 120-мм вентилятора – на задней панели. Модель AORUS C500 GLASS поставляется с тремя предустановленными 120-мм ARGB и PWM-вентиляторами на лицевой панели и одним 120-мм ARGB и PWM-вентилятором на задней стенке корпуса. Габариты радиатора системы жидкостного охлаждения, который можно установить на передней стенке корпуса, ограничены 420 мм, на верхней стенке – 360 мм, и 140 мм – на задней стенке шасси. Для подключения компонентов дисковой подсистемы предусмотрены 2 отсека для 2,5-дюйм твердотельных накопителей и 2 отсека для 3,5-дюйм жестких дисков (с учетом необходимого пространства для их надлежащего охлаждения), с помощью специальных салазок один 3,5-дюйм HDD-диск может быть заменен на 2,5-дюйм SSD-накопитель. Модульная конструкция отсеков существенно упрощает процедуру инсталляции дисковой подсистемы ПК.



Шасси модели AORUS C500 GLASS предусматривает возможность установки дискретной графической платы как в традиционном горизонтальном, так и в вертикальном положении, что обеспечивает быстрый визуальный контроль за состоянием вентиляторов системы охлаждения и превосходную имиджевую составляющую системы в целом. С учетом габаритов графической платы, в частности, ширины скобы для ее крепления в корпусе, модель AORUS C500 GLASS располагает двумя комплектами вертикальных держателей, которые гарантированно обеспечивают инсталляцию и надлежащее охлаждение видеоускорителя за счет зазора в 73 мм и 160 мм, соответственно. Таким образом, у пользователя всегда есть возможность выбора с учетом габаритов конкретных комплектующих.



На тыльной стороне основной несущей поверхности корпуса размещены несколько направляющих для укладки силовых и интерфейсных кабелей, благодаря которым трудоемкая и ответственная процедура монтажа приобретает известную простоту. Кроме того, конструктивом базовой несущей поверхности предусмотрены особые пазы и отступы по отношению к сопредельным элементам корпуса, что образует дополнительно пространство для размещения кабелей. Воспользовавшись предлагаемой возможностью, пользователи смогут разместить в пространстве между базовой пластиной и задней стенкой даже значительное количество кабелей, необходимых для подключения различных компонентов. Применительно к модели AORUS C500 GLASS пользователи смогут успешно решить извечную проблему надлежащего зазора между элементами корпуса, отсутствие которого, нередко, приводит к невозможности установить и закрепить боковую стенку шасси. Грамотный дизайн и великолепная реализация в железе позволяют выполнить процедуру укладки кабелей аккуратно и максимально эффектно, что самым положительным образом сказывается на распределении воздушных потоков в нужном направлении в условиях отсутствия сторонних препятствий.



Механизм откидной дверцы предоставляет возможность устанавливать вентиляторы и радиатор системы охлаждения, без необходимости демонтировать лицевую панель, что позволяет избежать риска повреждения сигнальных кабелей, и обеспечивает известное удобство в случае модернизации системы, а также существенно упрощает процедуру профилактической очистки прилегающих компонентов. Инсталляция блока питания также имеет свои особенности, пользователям предлагается заранее зафиксировать его на монтажной пластине, а затем установить тандем в корпус, закрепив на задней стенке шасси. Противопылевые фильтры в составе корпуса расположены на лицевой, верхней и нижней поверхности, такая схема предотвращает попадание и накопление пыли в процессе длительной эксплуатации ПК, обеспечивая максимально эффективное охлаждение. Фильтры на лицевой и верхней поверхности шасси закрепляются на магнитах, нижний фильтр съемный, все установленные фильтры легко очистить вручную, когда это необходимо. Модель AORUS C500 GLASS оснащена предустановленным PWM-контроллером и одновременно концентратором для подключения различных ARGB-компонентов. В частности, на устройстве смонтированы пять ARGB разъемов (3-контакта, напряжение питания 5 В) и пять PWM-разъемов, таким образом, в распоряжении пользователей уникальная возможность задействовать в системе дополнительные системные вентиляторы, а также светодиодные RGB-линейки. Собирайте игровой ПК Вашей мечты на базе корпуса AORUS!

Установка и демонтаж боковой стенки из закаленного стекла толщиной 4 мм происходит особым образом. Чтобы снять стенку, необходимо сначала отклонить ее от первоначального положения, а затем высвободить из пазов-фиксаторов. Эта несложная процедура помогает избежать риска соскальзывания стенки при неосторожном обращении в процессе сборки/обслуживания ПК. Предлагаемый дизайн и фактура стенки без отверстий в стекле обеспечивают продолжительный срок службы важного элемента конструкции, помогая предотвратить скол на критичных гранях и разрушение поверхности. Суммируя все сказанное, пользователь в любой момент может быстро и безопасно емонтировать/установить боковую стенку в случае необходимости.