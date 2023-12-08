GIGABYTE представляет жидкостные системы охлаждения AORUS нового поколения

8 декабря 2023, 14:15

GIGABYTE представляет модели AORUS WATERFORCE X II и AORUS WATERFORCE II, органично дополнившие продуктовый портфель универсальных систем охлаждения замкнутого цикла.

Благодаря обновленному конструктиву помпы и профилю лопастей крыльчатки, при габаритах радиатора 240 мм и 360 мм, новые модели идеальным образом подойдут для организации высокоэффективного контура охлаждения, который без труда смогут установить, как профессионалы и энтузиасты, так и пользователи начального уровня. Конструктив модели с типоразмером радиатора 360 мм выполнен с применением компонентов в классических темных, а также новомодных светлых тонах, что, несомненно, привлечет внимание многочисленных сторонников сборки ПК своими руками. Дизайн новых продуктов предусматривает возможность упрощенной процедуры монтажа водоблока системы в целом, что отражает общее стремление GIGABYTE предлагать нашим клиентам исключительно высокопроизводительные и доступные в обслуживании аппаратные конфигурации и готовые решения.Инновационный подход к процессу самостоятельной инсталляции системы охлаждения. В частности, оригинальная процедура подключения силового и сигнальных кабелей, на практике позволяют существенно сократить время на операциях коммутации и монтажа группы вентиляторов.В составе конструктива моделей семейства AORUS WATERFORCE X II представлен оригинальный механизм Fan EZ-Chain Mag подключения, а также инсталляция и разблокировка вентиляторов средствами магнитных фиксаторов.У моделей серии AORUS WATERFORCE II конструктив представлен, в частности, вентиляторами EZ-Chain, интегрированными в состав выдвижного механизма стыковки с применением варианта подключения сигнальными шлейфами.