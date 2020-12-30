GIGABYTE представляет новый корпус башенного типа AORUS C700 GLASS

30 декабря 2020, 11:15

GIGABYTE анонсировала новый корпус AORUS C700 GLASS формата Full Tower для мощных игровых ПК – первый корпус, в основе дизайна которого прообраз сокола, символа бренда AORUS.

Спроектированный с учетом перспектив модернизации и установки в систему полноразмерных плат расширения и мощных систем охлаждения, AORUS C700 GLASS предусматривает возможность инсталляции материнских плат форм-фактора E-ATX, подключения до десяти 2,5-дюйм твердотельных накопителей, монтажа 420-мм систем жидкостного охлаждения, а также до восьми 120-мм системных вентиляторов (включая предустановленные), что позволяет проектировать на базе этого шасси самые экстремальные конфигурации, производительность которых гарантирована адекватной схемой охлаждения. Модель AORUS C700 GLASS оснащена боковыми стенками из полупрозрачного закаленного стекла, подсветка особым образом нанесенного оригинального рисунка AORUS на левой стороне может быть синхронизирована с другими RGB-устройствами семейства AORUS. Средствами фирменного программного обеспечения RGB FUSION 2.0 поклонники компьютерных игр могут выбрать и настроить различные световые RGB-эффекты, таким образом, чтобы корпус их игрового ПК идеальным образом сочетался с установленными в системе устройствами AORUS, образуя единый гармоничный ансамбль.



Корпус AORUS C700 GLASS изначально проектировался для высокопроизводительных ПК из расчета последующей модернизации системы, он совместим с габаритными материнскими платами форм-фактора E-ATX, системами воздушного охлаждения ЦП высотой до 198 мм, графическими платами длиной до 490 мм и блоками питания – до 200 мм. Конструктивом шасси предусмотрена возможность установки трех 140-мм или 120-мм системных вентиляторов на верхней и передней стенке корпуса, соответственно, а также одного 140-мм или двух 120-мм вентиляторов на задней стенке. Изначально в модели AORUS C700 GLASS уже установлены три 120-мм системных PWM-вентилятора на передней стенке и два 120-мм ARGB-вентилятора – на задней стенке корпуса. Инженеры AORUS заранее позаботились о владельцах будущих систем, организовав превосходную схему охлаждения комплектующих в составе системного блока на базе AORUS C700 GLASS без необходимости устанавливать дополнительные вентиляторы. Конструктивом корпуса предусмотрена возможность инсталляции систем жидкостного охлаждения с габаритами до 420-мм – на верхнюю стенку шасси, до 360 мм – на переднюю и до 140 мм – на заднюю стенку, соответственно. Применительно к дисковой подсистеме корпус допускает установку до шести 2,5-дюйм SSD-накопителей, и до четырех 3,5-дюйм жестких дисков, дизайн корзин позволяет заменить типовые 3,5-дюйм HDD-накопители на 2,5-дюйм твердотельные диски. Таким образом, в корпусе можно свободно разместить до десяти 2,5-дюйм SSD-накопителей. Шасси отлично подходит для систем, дисковая подсистема которых представляет хранилище данных значительного объема. Модульная конструкция отсеков для дисков и удобный монтаж корзин существенно упрощают процедуру сборку.



Конструктив шасси позволяет беспрепятственно инсталлировать полноразмерные дискретные графические платы в горизонтальном или вертикальном положении, таким образом, обеспечивается идеальный обзор 3D-ускорителя и визуальный контроль за работой его вентиляторов охлаждения. Оригинальный дизайн графической плат AORUS / GIGABYTE и различные световые RGB-эффекты помогут привлечь дополнительное внимание к имиджевой составляющей видеоподсистемы ПК.



Пользователь может легко демонтировать панели корпуса без каких-либо инструментов, это чрезвычайно удобно при модернизации системы, а также во время регулярных профилактических процедур очистки компонентов от пыли. Что касается вариантов инсталляции блока питания, пользователи могут заранее закрепить его на монтажной пластине, а затем установить всю секцию в корпус со стороны задней стенки. Процедура не занимает много времени, это особенно удобно в тех случаях, когда к блоку питания необходимо подключить дополнительные силовые кабели. Кроме того, модель AORUS C700 GLASS оснащена встроенным PWM-контроллером и ARGB-концентратором для подключения дополнительных системных вентиляторов (три 3-контактных ARGB-разъема /напряжение питания 5 В, и пять PWM-разъемов) и светодиодных RGB-линеек. Поистине, обилие вариантов для проектирования персонального компьютера своей мечты!



Шасси оснащено 4 портами USB 3.0, портом интерфейса USB 3.1 Gen2 Type-C (пропускная способность шинного интерфейса до 20 Гбит/с), разъемом порта HDMI, портами аудиоподсистемы, кнопками управления RGB-подсветкой и скоростью вращения системных вентиляторов. Продукт AORUS предлагает пользователям наиболее актуальные и самые передовые коммуникационные интерфейсы, способные удовлетворить запросы подавляющего большинства пользователей, предпочитающих подключать к своим игровым ПК значительное количество периферийных устройств.



Опрятный внешний облик корпуса, убранный под кожух блок питания и его кабели, которые теперь намного проще держать в чистоте: в такой конфигурации силовая составляющая ПК отделена от основного объема шасси, предназначенного для инсталляции системы. Через прозрачное окно на левой стенке кожуха можно свободно рассмотреть внешний вид установленного блока питания. Кроме того, по левую и правую стороны у основания, а также со стороны задней стенки остается достаточно пространства для укладки кабелей с помощью стяжек, которые позволяют надежно удерживать кабели разной толщины, таким образом, процедура размещение силовых и интерфейсных кабелей внутри корпуса приобретает логику и упорядоченность, в полном соответствии с представлениями пользователя об идеальном ПК.