GIGABYTE представила первый в мире тактический игровой монитор AORUS AD27QD

17 января 2019, 12:15

GIGABYTE, производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК представляет первый в мире тактический игровой монитор AORUS AD27QD.

Открывая для себя новый рынок, команда AORUS превосходно подготовилась к дебюту и абсолютно уверена в том, что эксклюзивные функции, реализованные в мониторе, помогут игрокам получить тактическое преимущество над оппонентами во время виртуальных баталий. Модель AORUS AD27QD – это монитор с диагональю экрана 27 дюймов, матрица которого изготовлена по IPS-технологии. Разрешение дисплея составляет 2560x1440 точек (формат изображения QHD, 2K), частота обновления экрана достигает 144 Гц, а такой важный параметр, как время отклика на движение (Motion Picture Response Time) не превышает 1 мс. Угол обзора экрана монитора достигает 178 градусов, а воспроизводимое изображение с 10-разрядной глубиной цвета на 95% отвечает требованиям стандарта DCI-P3 в отношении охвата цветового пространства. Благодаря указанным характеристикам монитор AORUS способен выводит на экран исключительно сочную картинку, обеспечивая достоверность цветопередачи. Кроме того, монитор сертифицирован на соответствие заявленных характеристик требованиям стандарта VESA Display HDR 400, что гарантирует потрясающее качество изображения. Благодаря технологии AMD Radeon FreeSync игровой монитор AORUS AD27QD способен максимально быстро выводить на экран мультимедийный контент любого формата, обеспечивая непрерывную обработку видеосигнала и позволяя игрокам в полной мере ощутить захватывающую динамику игрового процесса.



Самая быстрая на нашей Планете птица – сокол использует свои мощные крылья, чтобы взмыть в небо и перехватить добычу. Если посмотреть на монитор сзади, нетрудно заметить стилизованное изображение головы сокола с горящим взором и расправленные крылья птицы, готовой воспарить в небесах или стремительно спикировать вниз. Чтобы добиться максимального эффекта от восприятия визуального образа изделия, мы использовали цифровые RGB-светодиоды вместо типовых LED-компонентов. Кроме того, наши дизайнеры поработали над обликом монитора, дизайн AORUS AD27QD вобрал все себя все лучшее, что представлено на данный момент на рынке устройств этой категории, в том числе в отношении эргономики. Например, рукоятка в верхней части стойки монитора позволяет без проблем перемещать изделие на рабочем столе и пригодится во время транспортировки. Разумная схема укладки силовых и интерфейсных кабелей – еще один аспект, на который обращают внимание практически все пользователи дисплеев. Именно поэтому мы предлагаем в комплекте AORUS AD27QD прорезиненную кабельную стяжку, расположенную чуть ниже секции портов ввода/вывода и предусмотрели специальный паз в нижней части стойки, через который предлагается пропустить все необходимые кабели.



В новом мониторе реализована масса эксклюзивных и востребованных игроками функций, задача которых – предоставить пользователю максимум удобств в процессе эксплуатации изделия, и обеспечить тактическое преимущество в играх. В частности, такие функции, как Эквалайзер черного, Стабилизатор прицела, Игровой ассистент, Информационная панель AORUS, виджет OSD, а также поистине уникальная функция Активное шумоподавление – все это разработано и внедрено с единственной целью – дать возможность игрокам установить полный контроль над игровым процессом фирменными средствами и управления и мониторинга ключевых компонентов ПК.



Предлагаем ознакомиться с тактическими преимуществами монитора AORUS, которые перечислены далее::



●Эквалайзер черного：Функция Black Equalizer поможет различить объекты в теневой области, за счет повышения их яркости и контрастности.



●Стабилизатор прицела：Функция AORUS Aim Stabilizer призвана воспрепятствовать размытию изображения и повысить четкость визуальной составляющей игры, позволяя, в частности, контролировать цель и отслеживать траекторию полета боеприпаса.



●Игровой ассистент：Функция GameAssist предоставляет возможность создать несколько пользовательских перекрестий для прицела и способна оказать Вам неоценимую услугу на виртуальном поле боя. Кроме того, с ее помощью вы может выровнять на рабочем столе по горизонтали и вертикали несколько мониторов в составе единой видеоподсистемы ПК.



●Информационная панель：AORUS Dashboard позволяет отображать на экране дисплея в реальном времени информацию о ключевых параметрах системы, например частота и напряжение питания ГП и ЦП, DPI мыши и др.



●Виджет OSD：Эксклюзивный помощник AORUS OSD позволит настроить параметры дисплея с помощью клавиатуры и мыши.



●Активное шумоподавление：Подключив микрофон к соответствующему аудиоразъему на мониторе, пользователь может активировать функцию ANC для подавления шума окружающей ПК среды. Единственный полезный сигнал, который будет поступать на микрофон, когда вы общаетесь с товарищами по команде – Ваш голос.



Разумно применяя перечисленные функции, опытные игроки смогут получить ощутимое преимущество над оппонентами, превратив свой монитор в тактическое вооружение, не на словах, а на деле помогающее лучше контролировать все происходящее в игре.

Монитор AORUS AD27QD оснащен миниатюрным джойстиком для управления экранным меню, что значительно упрощает навигацию и поиск нужных опций. Наряду с джойстиком, настройку параметров монитора можно выполнить с помощью мыши и программного обеспечение OSD Sidekick. Кроме того, также предусмотрена возможность назначить горячие клавиши для выполнения любой специальной функции из перечня доступных, для настройки или переключения тех или иных параметров “на лету” во время игры. Средствами аппаратного обеспечения функции напрямую отображаются на мониторе, поэтому пользователю не нужно беспокоиться о том, что они будут заблокированы игрой, в которую он играет в данный момент.В тактическом игровом мониторе AORUS AD27QD также реализованы режимы PIP / PBP (изображение в изображении и изображение рядом с изображением, соответственно), с их помощью можно просматривать разные видеоисточники, изображение от которых будет представлено на экране дисплея одновременно. Играть в игру и одновременно просматривать варианты прохождения игрового сюжета, размещенного на канале YouTube, станет намного проще. Помимо этого, одним щелчком кнопки мыши можно переключаться между источниками звука, выбирая именно тот, который необходим в данный момент. Превосходное решение для тех, у кого нет возможности задействовать для указанных целей два монитора!Модель AORUS AD27QD располагает востребованной функцией Коррекции синего для защиты от негативного воздействия на глаза человека излучения ближнего УФ-спектра и мерцания изображения. Благодаря встроенному блоку питания, при транспортировке монитора необходимо захватить с собой только кабель питания, и не беспокоиться о том, как бы не забыть, и куда положить громоздкий и довольно массивный адаптер. Порт интерфейса USB на мониторе позволит выполнить быструю зарядку всевозможных мобильных устройств (действующее напряжение питания 5 В, сила тока до 1,5 А). Согласитесь, зарядить смартфона без отрыва от игровой сессии – чрезвычайно удобная и полезная опция!Тактический дисплей AORUS AD27QD монтируется на исключительно функциональную стойку. Экран можно развернуть на 90 градусов и перевести в вертикальное положение (режим Портрет), повернуть на 20 градусов в правую или левую сторону, а также наклонять в пределах от -5 до 21 градуса вверх / вниз, при этом высота подъема дисплея регулируется в диапазоне 130 мм. Секция портов ввода/вывода у модели AORUS AD27QD представлена 2 портами HDMI, 1 портом DP и 2 портами USB 3.0, кроме того, имеются линейный вход для аудиосигнала и разъем для подключения микрофона. С помощью приложения OSD Commander владельцы монитора, в случае необходимости, могут обновить микрокод OSD и получить ряд дополнительных преимуществ, реализованных в новых версиях специализированного программного обеспечения.