Монитор AORUS FI27Q удостоен European Hardware Award

27 июля 2020, 13:15

GIGABYTE представила игровой монитор AORUS FI27Q в рамках выставки Gamescom 2019.

Буквально с момента анонса продукта монитор привлек внимание представителей игрового сообщества, получив множество лестных отзывов, особо отмечалась выдающаяся производительность и феноменальные тактические функции. В настоящее время AORUS FI27Q зарекомендовал себя не только в качестве желанного компонента современной игровой системы, но и как шедевр промышленного дизайна, удостоенный престижной награды European Hardware Awards 2020.



Европейская ассоциация оборудования была основана шесть лет назад группой крупнейших и наиболее влиятельных независимых сайтов, специализирующихся на обзорах аппаратного обеспечения, которое поставляется в европейский регион. В состав жюри входят более 100 ведущих европейских журналистов, которые выбирают и отмечают наградами наиболее достойные образцы изделий, продаваемых на европейском континенте. Компания GIGABYTE с удовлетворением встретила новость о том, что среди новинок в номинации <Лучшие игровые мониторы> профессиональные технические редакторы отметили продукт AORUS.



Дисплей AORUS FI27Q – это первоклассный игровой монитор с минимальным временем отклика 1 мс и повышенной частотой обновления экрана 165 Гц, указанные характеристики помогают обеспечить плавное и четкое воспроизведение сцен игрового контента без побочных артефактов. Элегантный имидж дисплея органично дополняет светодиодного RGB-подсветка, в активе монитора функциональная стойка с поворотным механизмом, тонкая рамка по периметру ЖК-матрицы и встроенный блок питания – и все это вместе характерная черта линейки игровых мониторов AORUS. Оснащенный 10-разрядной IPS-матрицей с 95% охватом цветового пространства DCI-P3, монитор удовлетворяет требованиям стандарта VESA DisplayHDR 400, что позволяет игрокам в полной мере оценить великолепное качество изображения и достоверную цветопередачу. Монитор совместим с технологией AMD FreeSync™ и NVIDIA G-Sync (сертификат NVIDIA G-Sync Compatible), что позволяет синхронизировать частоту обновления экрана применительно к тандему устройств видеоподсистемы, таким образом, обеспечивается плавное воспроизведение видеоконтента в играх и Windows-приложениях.



Наряду с превосходными техническими характеристиками матрицы, тактические функции монитора – это та причина, которая выгодно отличает AORUS FI27Q от конкурирующих изделий. Эксклюзивная функция активного шумоподавления, эквалайзер черного, а также игровой ассистент формируют у игрока совершенно новое представление о возможностях игровых мониторов.