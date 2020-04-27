GIGABYTE анонсирует новое семейство игровых мониторов

27 апреля 2020, 12:45

GIGABYTE представляет новые мониторы, составляющие основу нового семейства игровых мониторов GIGABYTE.

После успешной демонстрации продуктов на выставке CES в январе этого года многочисленные представители игрового сообщества и СМИ не переставали интересоваться, когда следует ожидать появления новых дисплеев на рынке. Семейство игровых мониторов GIGABYTE унаследовало лучшие качества продуктов премиального игрового бренда AORUS, которые всегда выгодно отличались фантастическими возможностями и востребованными техническими характеристиками дисплеев. Семейство игровых мониторов GIGABYTE – это феноменальные характеристики матриц, высочайшее качество сборки, универсальность применения плоских и изогнутых дисплеев, и, разумеется, экраны с большой диагональю, которые наиболее востребованы сегодня среди поклонников компьютерных игр и домашних пользователей.





Продукцию GIGABYTE пользователи традиционно высоко оценивают за элегантный дизайн и адекватные, диктуемые рынком характеристики. На примере игровой серии мониторов GIGABYTE владельцы новых дисплеев по достоинству оценят эстетику и эргономику конструктива, надежность и прочность несущей опоры, матовую поверхность корпуса, а также впечатляющие характеристики и целый ряд уникальных функций. Каждый из продуктов представительного семейства игровых мониторов GIGABYTE перенял все лучшее от мониторов AORUS. Прежде всего, это эксклюзивные фирменные функции – Игровой ассистент, Эквалайзер черного и Стабилизатор изображения, средствами которых игроки смогут реализовать свое тактическое преимущество в виртуальных баталиях против оппонентов. Кроме того, с помощью фирменного приложения OSD Sidekick пользователям открывается оперативный доступ ко всем настройкам, а локализованное меню позволит выбрать нужную опцию для ключевых параметров монитора. Новое приложение для обновления микрокода игровых мониторов GIGABYTE призвано минимизировать участие пользователя в этой ответственной процедуре. Загрузка происходит в автоматическом режиме, обновления позволяют исправить выявленные недочеты, расширить или скорректировать функционал имеющихся профилей и даже добавить новые, исходя из опыта лучших представителей игрового сообщества. Разработчики ПО GIGABYTE продолжает развивать и совершенствовать приложение, уделяя при этом должное внимание дополнительной защите и безопасности программного обеспечения мониторов.



Модели GIGABYTE G27F и G27Q – это мониторы на базе 27-дюйм IPS-матриц с разрешением экрана Full HD (1920 x 1080) и QHD (2560 x 1440), соответственно, которые отличает достоверная цветопередача. Дисплеи идеальным образом подходят для игр и развлечений, выполнять все присущие монитору функции в составе современного домашнего ПК. Технология IPS обеспечивает исключительную точность передачи цвета, мониторы GIGABYTE удостоены сертификата AMD FreeSync Premium и готовы к бескомпромиссным игровым баталиям на максимальной частоте обновления экрана до 165 Гц (время отклика 1 мс, методика измерения MPRT). Кроме того, можно задействовать преимущества технологии NVIDIA G-Sync с целью обеспечить плавность воспроизведения игрового контента и максимально обезопасить зрение пользователя. Обе модели оснащены качественными стереодинамиками, при этом монитор G27Q получил сертификат VESA Display HDR, что гарантирует великолепное качество изображения в расширенном динамическом диапазоне средствами технологии HDR.

Радиус кривизны всех игровых мониторов GIGABYTE с изогнутым экраном составляет 1,5 м (параметр 1500R), что позволяет максимально погрузиться в атмосферу современных видеоигр, при этом диагональ экрана анонсированных дисплеев GIGABYTE варьируется от 27 дюйм до 32 дюйм (частота обновления экрана 165 Гц, время отклика 1 мс по методике MPRT), что наиболее полно отвечает запросам пользователей, которым необходимы дисплеи именно в таком исполнении. Новинки GIGABYTE наверняка привлекут внимание поклонников гоночных и иных симуляторов, кроме того, они, несомненно, будут востребованы и для решения множества других задач. Монитор G32QC – это первая попытка компании GIGABYTE выйти на рынок дисплеев с диагональю экрана более 27 дюймов. Экранное разрешение QHD и сертификат VESA Display HDR, а также технология AMD FreeSync Premium Pro с поддержкой режима HDR в играх (обеспечивает плавное воспроизведение видеоконтента без артефактов при максимальной частоте обновления кадров) – сегодня это непременные атрибуты продуктов указанной категории. Рабочее экранное разрешение моделей G27FC и G27QC – Full HD и QHD, соответственно, оба монитора сертифицированы на совместимость с технологией AMD FreeSync Premium, что гарантирует отсутствие разрывов при выводе изображения на экран в игровых приложениях и минимальные задержки. В дополнение к этому, на все три новинки успешно прошли тесты на совместимость с технологией NVIDIA G-Sync и способны обеспечить плавность игрового процесса без артефактов и пропуска кадров. Модели G27FC и G27QC оснащены стереодинамиками, которые демонстрируют сочное и объемное звучание, кроме того монитор G27QC предусматривает возможность воспроизведения HDR-контента.