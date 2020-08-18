GIGABYTE анонсирует 34-дюйм Ultra-wide игровой монитор

18 августа 2020, 11:45

GIGABYTE анонсирует свой первый игровой монитор категории Ultra-wide – модель GIGABYTE G34WQC.

Аналитики отмечают, что наибольшее внимание энтузиастов привлекают дисплеи с большой диагональю экрана. В этом контексте, компания GIGABYTE оценила перспективы развития рынка мониторов указанной категории и продолжает последовательно и активно развивать соответствующее направление бизнеса. Модель G34WQC выполнена на базе VA-матрицы с радиусом кривизны 1,5 м (время отклика 1 мс), рабочее разрешение составляет 3440 x 1440 пикселей при максимальной частоте обновления экрана до 144 Гц, указанные характеристики обеспечивают максимальный комфорт восприятия изображения в современных игровых приложениях, включая самые динамичные. Что касается цветопередачи, 8-разрядная глубина цвета, 120% охвата цветового пространства sRGB, а также сертификат VESA DisplayHDR 400 позволяют матрице достоверно воспроизводить цветовую палитру на фоне высокого качества изображения и достойного контраста. Превосходные характеристики дисплея гарантируют незабываемые впечатления при просмотре видеоконтента, ощущение полного погружения в атмосферу видеоигр и новые грани восприятия высококачественных фотоизображений! В активе нового монитора хорошо зарекомендовавшие себя тактические игровые функции GIGABYTE, в частности, Стабилизация изображения и Эквалайзер черного, которые помогут владельцам G34WQC получить дополнительное преимущество над виртуальными оппонентами в самые ответственные моменты игровых баталий! Наряду с впечатляющими характеристиками, которые будут востребованы в играх, большой экран с соотношением сторон 21: 9 идеальным образом подходит для специализированных офисных, банковских, биржевых и им подобных приложений, а также для всевозможных развлечений, доступных на современных ПК.



Соотношение сторон экрана не менее важно, чем иные характеристики монитора, например, разрешение или частота обновления. Дополнительное поле зрения, которое обеспечивает матрица с соотношением сторон 21:9 (по сравнению с типовым соотношением 16:9), в реальных условиях выглядит значительным преимуществом, когда дело доходит до игр, организации вещания видеопотоков в реальном времени, продуктивной работе в мультимедийных приложениях. Как показывает практика, при выполнении упомянутых задач производительность труда у операторов существенно повышается. Применительно к игровым и мультимедийным приложениям сверх широкого угла обзора формирует иллюзию полного погружения и отличное визуальное восприятие контента. Для прочих приложений монитор предлагает максимум удобств в работе, поскольку расширенное поле экрана предоставляет дополнительное пространство для размещения одновременно нескольких документов, экранных меню и закладок различных редакторов, наконец, несколько приложений, процессы в которых пользователь собирается визуально контролировать в любой момент времени. Кроме того, G34WQC оснащен встроенной акустической системой, среди ее преимуществ расширенная стереобаза и весьма достойное звучание воспроизводимого аудиоконтента. Встроенные динамики избавят Вас от необходимости приобретения колонок для аудиоподсистемы ПК и позволят сэкономить немало места на рабочем столе.



Готовы к восприятию новых визуальных и звуковых эффектов на широкоформатном экране? Мировые продажи монитора GIGABYTE G34WQC намечены на август / сентябрь этого года.