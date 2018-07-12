Philips 278E9 - новый изогнутый монитор с Ultra Wide-Color и разрешением Full HD

12 июля 2018, 10:15

Монитор 278E9 оснащен ярким 27-дюймовым ЖК-дисплеем с технологией Ultra Wide-Color, которая обеспечивает более широкую цветовую гамму, чем у предшественников.

В результате зеленый цвет выглядит более естественным, красный – более ярким, синий – более глубоким, а изображение в целом – более впечатляющим. Кроме того, улучшенное разрешение Full HD 1920x1080 (при соотношении сторон 16:9) обеспечивает отличное качество картинки с четкой детализацией, усиленной яркостью, мощным контрастом и естественными, реалистичными цветами.



Модель 278E9 также оснащена рядом дополнительных функций для большего удобства при работе на нем. Технология Flicker-Free регулирует яркость и сокращает мерцание, в то время как режим Philips LowBlue использует интеллектуальное программное обеспечение для уменьшения вредного для глаз излучения синей части спектра. В дополнение к этому, режим EasyRead позволяет читать с монитора, как с бумаги, SmartImage помогает легко оптимизировать настройки изображения, а SmartContrast обеспечивает глубокий черный цвет.



Монитор 278E9 оснащен изогнутым VA-дисплеем, кривизна которого имеет радиус 1800мм, что гарантирует впечатляющий опыт и меньше искажений изображения. Светодиодная VA-технология Philips использует передовой подход к многоуровневому вертикальному выравниванию, который обеспечивает сверхвысокие коэффициенты статического контраста для яркости и естественности изображения, в то время как оптимизированное управление пикселями гарантирует расширенные углы обзора 178/178°. Редактирование фотографий, просмотр веб-страниц и фильмов, работа с графикой становятся более захватывающими, чем когда-либо. Если добавить эффект от технологии AMD FreeSync, то 278E9 обеспечивает высокую производительность без проявления артефактов при практически любой частоте обновления. Дополняет эффект полного погружения пара встроенных высококачественных стереодинамиков.



Монитор Philips 278E9 стал еще более тонким и элегантным, чем когда-либо. Невероятно узкие рамки с трех сторон дисплея обеспечивают изящный внешний вид с минимальным количеством отвлекающих факторов и максимальной площадью просмотра. Эффект дополняют глянцевая черная отделка и стильная подставка из нержавеющей стали, которая позволяет регулировать наклон монитора в диапазоне -5°/20°, также для удобства предусмотрено крепление VESA.



Philips 278E9 обладает всеми необходимыми возможностями для подключения, в частности, разъемами VGA и HDMI, что позволяет получать качественный видео- или аудиосигнал с ПК или любого другого источника. Для еще большего удобства и работы с самой высокой частотой обновления, монитор оборудован разъемом DisplayPort, а также отдельными входами Separate Sync и Sync on Green.



Ориентировочная стоимость новинки в Украине – 7 599 гривен.