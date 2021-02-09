Представлен большой игровой монитор GIGABYTE Aorus FI32Q

9 февраля 2021, 14:15

Компания GIGABYTE анонсировала монитор Aorus FI32Q, предназначенный для использования в составе настольных систем игрового уровня: новинка получила матрицу IPS размером 31,5 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением QHD — 2560 × 1440 точек. Говорится о 9‎4-процентном охвате цветового пространства DCI-P3 и 120-процентном охвате пространства sRGB.



Частота обновления экрана составляет 1‎65 Гц, а в режиме OC достигает 170 Гц. Время отклика равно 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.



Монитор обладает яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Имеются интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также концентратор с портами USB 3.0 и USB Type-C.





В тыльной части панели предусмотрена фирменная многоцветная подсветка RGB Fusion 2.0. Её работа может быть синхронизирована с другими компонентами настольного компьютера.



Подставка позволяет использовать монитор в альбомной и портретной ориентациях. Допускается регулировка углов наклона и поворота дисплея. Кроме того, можно изменять высоту в пределах 130 мм.



Реализована технология Black Equalizer, отвечающая за улучшение видимости тёмных участков изображения. Система Flicker Free, предотвращающая мерцание, помогает снизить усталость глаз во время продолжительных игровых сеансов.

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