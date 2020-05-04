4 мая 2020, 13:15

GIGABYTE представляет механическую игровую клавиатуру AORUS K1.

Контактная группа AORUS K1 спроектирована на базе прекрасно зарекомендовавших себя переключателей CHERRY MX RED-серии, культовой для всех поклонников компьютерных игр компании Cherry GmbH (Ауэрбах, Германия). Высококачественные переключатели CHERRY MX для игровых клавиатур позволяют быстро и точно отслеживать все действия игрока, помогая победить в виртуальных баталиях. Элегантный дизайн модели AORUS K1 и аккуратное исполнение всех элементов подчеркивают индивидуальность владельца клавиатуры. Фирменная функция RGB Fusion 2.0 предусматривает возможность синхронизации подсветки AORUS K1 с другими устройствами AORUS, а также активацию различных режимов свечения на усмотрение пользователя. Кроме того, в активе клавиатуры реализованная в полном объеме технология Anti-ghosting (нейтрализация фиктивного нажатия клавиш), возможность запрограммировать все клавиши средствами встроенной памяти (изменить назначение клавиш для задач конкретного приложения), управление подсветкой и мультимедийными функциями на лету – иными словами, все, что ежедневно востребовано многочисленными представителями игрового сообщества.



Игровая клавиатура AORUS K1 оснащена механическими переключателями CHERRY MX т.н. красной серии. Среди характерных особенностей этих переключателей необходимо отметить равномерное линейное нажатие, величину рабочего усилия 45 сН (10-2 Н) и ход клавиш до срабатывания 2 мм, – все это позволяет клавиатуре моментально и точно реагировать на каждое движение пальцев игрока. Высокое качество изготовления, немецкие технологии и производство обеспечивают безупречную работу сотен клавиш, переключатели гарантированно выдерживают свыше 50 млн. срабатываний, что отвечает требованиям игроков, которые могут быть абсолютно уверены в надежности клавиатуры на базе переключателей CHERRY MX Red-серии, в особенности во время ответственных соревнований. Средствами фирменной функции RGB Fusion 2.0 можно организовать подсветку клавиш AORUS K1, выбрав предпочтительную цветовую гамму из доступных 16,7 млн. оттенков или активировать любой из имеющихся цветовых профилей свечения. Кроме того, в одно касание можно синхронизировано подсветку клавиатуры с другими устройствами AORUS и назначить подсветку отдельных клавиш на усмотрение пользователя, например, для удобства в игровых приложениях или с целью придать всей системе индивидуальный, неповторимый антураж.



В модели AORUS K1 реализована надежная защита от фиктивного срабатывания клавиш (технология Anti-ghosting), что позволяет игроку оттачивать свои навыки в динамичных играх, своевременно реагируя на поступающие сигналы к действию во время жестких виртуальных баталий. Владельцы AORUS K1 наверняка по достоинству оценят удобное управление на лету мультимедийными функциями, подсветку отдельных зон или клавиатуры в целом, а также возможность целевым образом указать группу клавиш, к которым будет применен тот или иной режим свечения, не прибегая к помощи специализированного приложения. Интегрированная память клавиатуры особенно востребована для редактирования различных макросов, которые можно назначить на любую клавишу через приложение AORUS Engine. В дальнейшем сохраненный макрос можно активировать, не запуская прикладное ПО. Конструктив корпуса AORUS K1 позволяет выбрать оптимальный вариант размещения интерфейсного USB-кабеля таким образом, чтобы рядовой пользователь или киберспортсмен смогли организовать свое рабочее место с максимальным комфортом.

Успешно реализовав в механической игровой клавиатуре AORUS K1 самые необходимые функции, инженеры GIGABYTE представили простой и одновременно мощный продукт. Кроме вполне очевидной целевой аудитории – команды и одиночные представители киберспортивных дисциплин, клавиатура может стать оптимальным выбором для многочисленной армии поклонников компьютерных игр различных жанров.