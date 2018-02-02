Corsair представила механическую игровую клавиатуру в защищенном корпусе

2 февраля 2018, 13:15

А вот компания Corsair порадовала почитателей своей продукции анонсом новой игровой механической клавиатуры - K68 RGB.

Новинка ориентирована на требовательных пользователей, которые много времени проводят за компьютерными играми.Внутри – переключатели Cherry MX с позолоченными контактами, которые, если верить официальным данным, способны обеспечивать максимальную производительность. Заявленный срок службы – не менее 50 млн. срабатываний.Кроме того, девайс получил защиту корпуса по стандарту IP32, то есть от пыли и жидкости.Вес новинки – 1,41 кг.В продаже Corsair K68 RGB появится по цене $120. Дата релиза пока не уточняется