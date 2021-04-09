Компактная игровая клавиатура Corsair K70 RGB TKL механического типа за $140

9 апреля 2021, 10:15

Компания Corsair анонсировала клавиатуру K70 RGB TKL, рассчитанную на игроков, которые участвуют в различных турнирах или регулярно переезжают с места на место.

Новинка получила компактное исполнение: она лишена блока цифровых кнопок в правой части.

Устройство относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели Cherry MX Speed Silver, рассчитанные на 100 млн срабатываний. Для подключения к компьютеру служит съёмный USB-кабель.



Заявленная частота опроса достигает 8000 Гц, благодаря чему обеспечивается мгновенный отклик. Система Full Key (NKRO) with 100 % Anti-Ghosting позволяет корректно обрабатывать большое количество одновременных нажатий.



В верхней части располагаются дополнительные мультимедийные кнопки и ролик регулировки уровня громкости. Во встроенной памяти объёмом 8 Мбайт можно сохранить до 50 пользовательских профилей.

Реализована многоцветная подсветка RGB: её работу можно настраивать через программное обеспечение iCUE, синхронизируя с подсветкой других компонентов игровой станции.



Новинка хорошо подходит для шутеров от первого лица (​FPS) и многопользовательских онлайн-сражений на арене (MOBA). Приобрести клавиатуру можно по ориентировочной цене 140 долларов США.

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