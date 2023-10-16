Новая игровая клавиатура MSI VIGOR GK50 Elite TKL

16 октября 2023, 16:15

Компания MSI представляет новую игровую клавиатуру VIGOR GK50 ELITE TKL, в которой нашли воплощение самые передовые технологии.



VIGOR GK50 Elite TKL поставляется с механическими переключателями одного из трех возможных видов: Kailh Blue, Kailh Red или Kailh Box White. Таким образом, геймеры могут выбрать тот вариант, который подойдет их стилю игры, и получить желаемый тактильный отклик и скорость срабатывания. При этом VIGOR GK50 Elite TKL умеет корректно обрабатывать любое число одновременных нажатий, полностью устраняя вероятность фантомных срабатываний. Высококачественные материалы и металлическая рама делают клавиатуру прочной и долговечной, поэтому она прослужит многие годы даже при самом интенсивном использовании.

Клавиатура имеет компактный форм-фактор за счет отсутствия цифрового блока клавиш. Справа от нее будет оставаться больше места для руки с мышкой. Такое решение подойдет и геймерам, и профессионалам, которые хотят делать свою работу с большей эффективностью. Клавиатуру можно расположить под тремя разными углами наклона (0°, 3° или 7°); она снабжена прочным кабелем (USB Type-C -> USB Type-A), который при необходимости легко отсоединяется.Для гибкой настройки клавиатуры служит приложение MSI Center. Записывайте макросы и задавайте эффекты поклавишной полноцветной подсветки и сохраняйте все это в трех профилях во встроенной памяти самого устройства.В комплект поставки входят дополнительные аксессуары: чехол для переноски, инструмент для извлечения колпачков, а также комплект выпуклых колпачков для персонализации клавиатуры.VIGOR GK50 ELITE TKLМеханические переключатели: Kailh Blue / Kailh Red / Kailh Box WhiteКомпактный форм-фактор: без цифрового блокаТри варианта расположения клавиатуры: под углом в (0°, 3°, or 7°)Прочный отсоединяемый кабель USB Type-CДополнительные колпачки и инструмент для извлечения колпачков