MSI представляет новейшие игровые клавиатуры серии VIGOR GK41

24 октября 2023, 15:45

Компания MSI, ведущий производитель оборудования для геймеров и авторов контента, с гордостью представляет пару игровых клавиатур VIGOR GK41.

И базовая модель GK41, и более продвинутая GK41 DUSK могут похвастать высочайшим качеством изготовления и соответствуют самым строгим требованиям со стороны любителей компьютерных игр.

Серию открывает модель VIGOR GK41, выполненная на базе высококачественных переключателей Kailh Linear Red. Она наделена подсветкой, разделенной на десять зон с шестью фиксированными цветами. Визуальные эффекты можно настраивать с помощью приложения MSI Center, в нем же задаются макросы и горячие клавиши. Клавиатуру можно расположить под углом в 0°, 3° или 7°, как будет удобно пользователю. Независимая обработка нажатий гарантирует отсутствие ложных срабатываний. В целом, VIGOR GK41 – отличный выбор для геймеров, которые хотят получить качественную клавиатуру по доступной цене.



Версия VIGOR GK41 DUSK – более продвинутый в эстетическом плане вариант модели VIGOR GK41. В этой клавиатуре используются такие же переключатели Kailh Linear Red, а поклавишная полноцветная подсветка дополнена боковыми иллюминационными полосками. Визуальные эффекты и макросы можно настраивать с помощью приложения MSI Center. В дизайне устройства выделяются колпачки разных цветов: черного, серого и красного. Еще один дополнительный комплект колпачков включен в комплект поставки. Клавиатуру можно размещать под углом в 0°, 3° или 7°. Поддерживается независимая обработка нажатий. В целом, VIGOR GK41 DUSK – идеальный выбор для тех геймеров, которые хотят иметь не просто качественную, но и невероятно стильную клавиатуру.