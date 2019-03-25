Игровые компьютеры MSI 9-го поколения: улучшенные версии прежних моделей

25 марта 2019, 16:15

Компания MSI, мировой лидер по производству компьютеров, с гордостью объявляет о выпуске игровых ПК 9-го поколения.



Как подразумевает порядковый номер в их названии, они оснащены процессорами Intel Core 9-го поколения. Всего представлено шесть новых моделей: Infinite A 9th, Infinite 9th, Infinite S 9th, Trident A 9th, Trident 3 9th и Codex S 9th.



Модели Infinite A и Trident A предназначены для тех, кто хочет играть на профессиональном уровне и ждет от своего компьютера максимальной производительности. Обе наделены новейшими компонентами высшего класса и легко справятся даже с самыми требовательными играми. Обладая классическим дизайном серии Infinite, модель Infinite A 9th является лучшей по производительности, а Trident A предлагает новому поколению геймеров высокую скорость в сочетании с компактным форм-фактором.



Для тех же, кто делает свой первый шаг в мир видеоигр или желает узнать возможности современных игровых компьютеров, компания MSI также предлагает особые продукты. Популярнейшая модель Trident 3, прозванная «убийцей консолей», продолжает с гордостью носить этот титул в своей реинкарнации 9-го поколения, которая великолепно подходит для текущего поколения игр.

Новыми лицами в семействе игровых компьютеров MSI являются модели Codex S 9th and Infinite S 9th. Обе выполнены в компактных, портативных корпусах, которые прекрасно впишутся в любой интерьер. Такое устройство будет идеальным выбором для студентов, живущих в тесных общежитиях, или в качестве подарка для ребенка, которому нужен переносной компьютер. Их также можно использовать в качестве дополнения к телевизору для просмотра фильмов или запуска игр на большом экране.



Если вам интересно, где находятся другие существующие модели игровых десктопов, не беспокойтесь. Все игровые ПК MSI теперь получат обновление 9-го поколения, и вскоре вы сможете выбрать свой любимый новый игровой компьютер 9-го поколения.







