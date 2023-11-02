MSI представляет компьютеры с процессорами Intel Core 14-го поколения

2 ноября 2023, 11:45

Компания MSI, ведущий мировой разработчик инновационного игрового оборудования, представляет компьютеры с процессорами Intel 14-го поколения.



Они предлагают геймерам уникальное сочетание производительности и технологий ИИ.



Оснащенные передовыми процессорами Intel 14-го поколения, новые компьютеры MSI – MEG Trident X2 14th и MPG Infinite X2 14th открывают перед геймерами совершенно новые возможности. Их производительность достигает беспрецедентного уровня при помощи технологии Frozr AI Cooling: благодаря специальным алгоритмам, работа системы охлаждения динамически оптимизируется в соответствии с постоянно отслеживаемой температурой компонентов так, чтобы не допустить ее резких скачков. В результате геймеры получат максимум производительности от своего компьютера без необходимости ручной настройки.

Благодаря видеокарте с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и эффективному охлаждению Frozr AI Cooling, игровые ПК MSI способны значительно ускорить генерацию контента с помощью нейросетей. Например, MEG Trident X2 14th опережает предшественника в 1,8 раза при использовании Stable Diffusion. В бенчмарках UL Procyon AI Inference производительность увеличилась в 1,6 раза. Таким образом, новые десктопы MSI отлично подходят для быстрой генерации качественного контента с помощью ИИ.



Приложение NVIDIA Broadcast, установленное на игровые десктопы MSI, поможет с организацией стриминговых трансляций, а технология NVIDIA DLSS 3.5 обеспечит высокую частоту кадров даже при запуске игр в разрешении 4K с активированной трассировкой лучей.



В конфигурацию игровых ПК 14-го поколения от MSI входят мощные процессоры Intel Core i9 / i7 и видеокарты MSI GeForce RTX 4090, за стабильную работу которых отвечает эксклюзивная система охлаждения Silent Storm Cooling. Имеет место существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Например, процессор Intel Core i7-14700KF мощнее своего предшественника на 15%.



В компьютере MEG Trident X2 14th реализовано множество оригинальных решений. Среди них – система охлаждения Silent Storm Cooling 3, включающая в себя дефлектор, направляющий холодный воздух на видеокарту, а также радиаторы для силовых элементов и модулей памяти DDR5. В результате температура VRM снижена на 19°С, что позволяет достичь прироста производительности на 21% при активации в приложении MSI Center экстремального режима (Extreme Performance).

Шлифованная отделка корпуса придает компьютеру стильный внешний вид. Левая боковая панель десктопа украшена символикой серии MEG. MEG Trident X2 14th оснащается эксклюзивным контроллером HMI 2.0. Помимо мониторинга параметров системы, а также настройки производительности, контроллер позволяет управлять параметрами игровых функций MSI, включая интеллектуальное окрашивание прицела (Smart Crosshair), увеличение при прицеливании (Optix Scope) и ночное видение (Night Vision).Беспроводной модуль, установленный в MEG Trident X2 14th, соответствует стандарту Wi-Fi 7, в рамках которого передача данных по сети осуществляется в 4,8 раз быстрее, чем по стандарту Wi-Fi 6. С таким компьютером жаловаться на задержки при сетевой игре не придется.